Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Pisté par deux clubs de Ligue 1 au mercato, Imran Louza (Watford, 27 ans) pourrait rapporter gros au FC Nantes.

Le FC Nantes pourrait bien profiter d’un joli retour financier grâce à l’un de ses anciens joueurs. Après une saison solide en Angleterre, Imrân Louza attire les convoitises et les Canaris suivent forcément le dossier avec attention.

Louza au centre d’une bataille européenne

Auteur de la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs de Watford avec 7 buts et 9 passes décisives en Championship, Imrân Louza (26 ans) a vu sa cote grimper sur le marché des transferts. Évalué autour des 10 millions d’euros, le milieu de terrain marocain plaît à plusieurs clubs, notamment en Ligue 1. Le Paris FC a déjà pris contact pour tenter de rapatrier l’ancien Nantais, mais le dossier reste bloqué pour le moment. Le club francilien doit d’abord dégraisser son secteur du milieu avant de pouvoir avancer. De son côté, Foot Mercato explique que l’OGC Nice étudie également la possibilité de recruter le Lion de l’Atlas.

Face aux hésitations françaises, plusieurs formations étrangères pourraient profiter de la situation. L’Ajax Amsterdam aurait manifesté un intérêt concret, tandis que Crystal Palace s’est renseigné sur les conditions d’un éventuel transfert. Un autre club, dont l’identité n’a pas encore filtré, avancerait même fortement en coulisses pour tenter de boucler l’opération. Sous contrat avec Watford jusqu’en juin 2028, Louza est donc devenu l’un des milieux les plus suivis de ce mercato.

Le FC Nantes grand gagnant dans l’ombre ?

Si le FC Nantes ne récupérera évidemment pas l’intégralité du montant d’un futur transfert, le club de Waldemar Kita pourrait tout de même toucher une somme intéressante. Grâce aux mécanismes liés à la formation, les Canaris pourraient récupérer 5 % du transfert au titre des indemnités de formation.

À cela pourrait également s’ajouter un éventuel pourcentage négocié lors de son départ vers Watford. Une nouvelle rentrée d’argent bienvenue pour le FC Nantes, relégué en Ligue 2 et obligé de surveiller ses finances. Après avoir vendu Matthis Abline à Monaco, le club nantais pourrait donc continuer à remplir ses caisses grâce à ses anciens talents.