Critiqué pour ses mercatos ratés dans le Forez, Kilmer Sports Ventures a peut-être trouvé la perle rare cet été. Les supporters sont conquis.

Kilmer Sports Ventures tient peut-être enfin un joueur capable de mettre tout le monde d’accord à l’ASSE. Après une préparation estivale convaincante, Jakob Breum (22 ans) a totalement séduit les supporters des Verts.

Breum écrase la concurrence à l’ASSE

But! a lancé un sondage auprès de la communauté stéphanoise avec une question simple : « Quel joueur vous a le plus convaincu pendant les matches de préparation ? »

Le résultat est sans appel :

Jakob Breum : 91,9 %

Maxime Bernauer : 3,2 %

Julien Le Cardinal : 3,2 %

Thierno Ballo : 1,8 %

L’ailier danois a donc largement dominé les votes et apparaît déjà comme la grande révélation de l’été dans le Forez. Après plusieurs mercatos jugés décevants par une partie des supporters de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures avait besoin d’un coup fort pour regagner de la confiance.

Une recrue qui change enfin l’image de Kilmer ?

Avec Breum, le groupe américain semble avoir misé sur un profil différent : un joueur jeune, technique et capable d’apporter immédiatement de la créativité dans le secteur offensif. Ses performances lors des rencontres de préparation ont rapidement convaincu les observateurs, mais aussi un public stéphanois souvent exigeant avec les nouvelles recrues.

Pour Ian Cathro, l’arrivée de Jakob Breum représente une vraie option supplémentaire dans l’animation offensive. Sa capacité à provoquer, à éliminer et à créer des différences pourrait être précieuse pour une équipe de l’ASSE qui vise clairement une remontée immédiate en Ligue 1. Si la saison confirme les premières impressions laissées durant l’été, Jakob Breum pourrait rapidement devenir l’un des visages du nouveau projet stéphanois.