Si Ian Cathro devrait compter sur un groupe amoindri pour les grands débuts de l’ASSE à Sochaux ce samedi, toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises.

L’ASSE s’apprête à lancer sa saison de Ligue 2 avec un déplacement attendu à Sochaux, samedi. Si Ian Cathro devra composer avec plusieurs absences et un effectif encore en construction, les nouvelles ne sont pas toutes négatives. À quelques jours de cette première échéance, les Verts reçoivent même plusieurs signaux très favorables.

L’ASSE et le FC Nantes grands favoris de Ligue 2

Les bookmakers ont déjà établi leur hiérarchie pour la saison 2026-2027. Selon les différentes plateformes, une course à quatre pourrait se dessiner pour les premières places. Mais deux équipes se détachent légèrement : le FC Nantes et l’AS Saint-Étienne. Les Canaris et les Verts disposent des cotes les plus faibles pour le titre de champion de Ligue 2, comprises entre 4,3 et 4,5 selon les opérateurs. Le FC Metz et le Stade de Reims suivent de très près avec des cotes autour de 5. Derrière ce quatuor, Montpellier apparaît comme un outsider crédible avec des cotes comprises entre 10,50 et 13, tandis que Guingamp, Rodez ou le Red Star sont davantage considérés comme des candidats surprises.

Les projections sont encore plus favorables concernant la montée en Ligue 1. Selon Winamax, l’ASSE et le FC Nantes sont les deux principaux favoris pour retrouver l’élite dès la fin de la saison. Les deux clubs affichent une cote de 1,65 pour la montée. Le FC Metz suit avec une cote de 1,80, devant Reims à 2,15 et Montpellier à 3,75. Un statut important pour les Verts, qui devront cette fois assumer les attentes après avoir échoué à remonter lors du précédent exercice. Les bookmakers sont également très confiants concernant la capacité de l’ASSE à rester en Ligue 2. La relégation des Verts en troisième division est ainsi proposée à une cote de 50, très loin des principaux candidats annoncés pour la lutte pour le maintien. Le FC Sochaux et Laval sont notamment beaucoup plus exposés dans les projections, avec une cote autour de 2,25. Un signe supplémentaire que Saint-Étienne est considéré comme l’un des poids lourds du championnat.

Les supporters de l’ASSE vont enfin retrouver les joueurs

Autre bonne nouvelle : les supporters stéphanois pourront bientôt se rapprocher de leur équipe. L’ASSE a annoncé la réouverture du Centre sportif Robert-Herbin au public pour la séance collective prévue jeudi à 10h30. Ce sera la première séance ouverte de l’été. La préparation de l’équipe d’Ian Cathro s’est en grande partie déroulée à huis clos. Les supporters ont donc eu très peu d’occasions d’observer les joueurs. Seul le premier match amical face à Biel-Bienne avait été ouvert au public, tout comme la rencontre disputée en Écosse contre les Rangers.

Les autres rendez-vous estivaux se sont déroulés portes closes. Cette séance permettra donc aux amoureux des Verts de découvrir de plus près les nouvelles recrues et les choix du staff avant le déplacement à Sochaux. L’ASSE devra désormais confirmer sur le terrain le statut que lui accordent les bookmakers. Malgré les absences et les incertitudes qui entourent encore l’effectif, les Verts débuteront la saison avec une étiquette claire : celle d’un candidat majeur à la montée. Avec le FC Nantes, Saint-Étienne apparaît déjà comme l’un des grands favoris de cette Ligue 2.