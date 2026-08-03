ASSE : pluie de mauvaises nouvelles avant Sochaux !

Les mauvaises nouvelles s’enchaînent du côté de l’ASSE avant le début de saison de Ligue 2 à Sochaux ce samedi.

La saison de Ligue 2 n’a pas encore commencé que l’ASSE doit déjà faire face à une série de mauvaises nouvelles. Avant le déplacement à Sochaux ce samedi, Ian Cathro voit son groupe se réduire en raison de plusieurs blessures et de dossiers encore incertains sur le mercato. Les Verts pourraient ainsi devoir débuter leur saison avec plusieurs absents de longue durée.

Lamba et Jaber absents jusqu’en septembre ?

Premiers joueurs concernés, Lamba et Jaber ne devraient pas retrouver les terrains immédiatement. Le premier souffre d’une blessure à la cheville, tandis que le second est touché aux adducteurs. Selon les dernières tendances, les deux joueurs pourraient être indisponibles au moins jusqu’au mois de septembre. Une absence qui complique déjà les choix d’Ian Cathro pour les premières journées.

La situation semble plus préoccupante pour El Jamali et Ben Old. Le premier est victime d’un problème au genou et pourrait être éloigné des terrains jusqu’en octobre. Ben Old, touché à la cheville lors de la préparation, pourrait également manquer plusieurs semaines. L’ASSE devra donc patienter avant de revoir le Néo-Zélandais dans le groupe.

Eymard absent jusqu’en novembre ?

Le cas d’Eymard est encore plus inquiétant. Touché au tibia, le joueur pourrait ne pas retrouver la compétition avant le mois de novembre. Une longue indisponibilité qui prive Ian Cathro d’une solution supplémentaire pour une grande partie de la première moitié de saison. La situation est différente pour Zuriko Davitashvili et N’Guessan. Les deux joueurs ne seraient pas principalement éloignés du groupe en raison d’une blessure.

Leur avenir semble surtout lié au mercato et à la possibilité d’un départ dans les prochaines semaines. L’ASSE pourrait donc perdre deux éléments supplémentaires avant la fermeture du marché. À quelques jours du déplacement à Sochaux, Ian Cathro doit ainsi gérer plusieurs difficultés simultanément. L’ASSE devra rapidement trouver des solutions pour éviter que cette série de mauvaises nouvelles ne pèse sur son début de saison.