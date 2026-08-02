OM Mercato : un premier verdict est tombé pour Jonathan David

Si l’OM surveille la situation de Jonathan David, l’attaquant canadien ne semble pas vouloir quitter la Juventus cet été.

Arrivé librement à la Juventus après la fin de son contrat avec le LOSC l’été dernier, Jonathan David se retrouve déjà au centre des discussions du mercato. L’international canadien, qui a découvert la Serie A sous le maillot bianconero, figure parmi les joueurs dont l’avenir pourrait être étudié par la direction turinoise, notamment avec l’arrivée annoncée de nouveaux renforts offensifs.

L’OM garde un œil sur Jonathan David

Comme révélé sur notre site, l’OM a inscrit le nom de Jonathan David sur sa liste pour renforcer son secteur offensif. Le club phocéen cherche des profils capables d’apporter davantage de poids et d’efficacité devant le but, et le profil du Canadien correspond à plusieurs critères : expérience européenne, mobilité et capacité à jouer dans différents systèmes offensifs.

Le passage de David en Ligue 1 constitue également un élément favorable dans ce dossier. Avant son arrivée à Turin, l’attaquant avait marqué les esprits avec le LOSC, où il s’était imposé comme l’un des meilleurs buteurs du championnat français. Dans le Nord, il a d’ailleurs connu un certain Bruno Genesio… Un retour en France pourrait donc représenter une option sportive crédible, même si aucune décision définitive n’aurait été prise.

Jonathan David veut poursuivre son aventure à la Juventus

Malgré l’intérêt supposé de Marseille, la tendance actuelle serait plutôt à une continuité en Italie, selon Tutto Mercato Web. Jonathan David ne considérerait pas son aventure turinoise comme terminée et souhaiterait rester à la Juventus pour tenter de s’imposer durablement.

Le Canadien, arrivé avec de grandes attentes après ses performances au LOSC, voudrait notamment démontrer qu’il peut devenir un élément important du projet bianconero. Son adaptation à la Serie A a demandé du temps, mais le joueur estime encore avoir une marge de progression sous ses nouvelles couleurs.

La Juventus face à un choix important

La situation de Jonathan David dépendra aussi des décisions de la Juventus sur le marché offensif, surtout que Loïs Openda a signé à l’OL. Avec la concurrence annoncée dans le secteur d’attaque et la volonté du club de construire un effectif équilibré, chaque scénario reste possible : conserver le Canadien, ou écouter les offres si une proposition intéressante arrive. Le club turinois pourrait néanmoins privilégier la stabilité, surtout si David confirme son envie de rester et de gagner sa place.

Le principal message envoyé par le joueur serait toutefois clair : malgré les rumeurs d’un retour en France, sa priorité actuelle reste la Juventus.