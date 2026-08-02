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FRANCE

OL Mercato : Lyon doit vendre en urgence, cinq joueurs sur la liste des transferts !

Par William Tertrin - 2 Août 2026, 20:40

Alors que l’Olympique Lyonnais prépare son entrée en Ligue des champions face au Sparta Prague, le club doit encore réduire son effectif.

L’OL n’a pas terminé son mercato dans le sens des départs. Après avoir renforcé son équipe cet été, le club rhodanien doit désormais alléger un groupe devenu trop large. L’objectif est clair : vendre plusieurs éléments avant la fin du marché afin de rester dans le cadre fixé avec la DNCG.

Parmi les joueurs susceptibles de quitter Lyon, Tanner Tessmann figure en bonne position, comme le liste L’Équipe. Arrivé pour renforcer l’entrejeu, l’international américain pourrait être cédé si une offre satisfaisante arrive. Son départ permettrait à l’OL de récupérer une indemnité tout en réduisant la concurrence au milieu de terrain.

Autre dossier suivi : Orel Mangala. Le milieu belge, recruté définitivement en 2024 après son passage en prêt, dispose d’une valeur marchande intéressante et fait partie des joueurs pouvant rapporter des liquidités au club.

Pavel Šulc, prochaine grosse vente ?

Le cas d’Ernest Nuamah est également surveillé. L’ailier ghanéen, encore sous contrat, reste un profil recherché sur le marché. Lyon pourrait accepter un départ en cas de proposition importante, même si son potentiel offensif en fait un dossier plus sensible.

Enfin, les situations de Nicolas Tagliafico et Pavel Šulc pourraient aussi évoluer. Le latéral argentin possède une expérience européenne appréciée, tandis que le milieu offensif tchèque, arrivé il y a un an, pourrait attirer des clubs après ses performances XXL de la saison dernière.

Avec une qualification pour la Ligue des champions encore incertaine et un calendrier très chargé dès le mois d’août, Lyon doit trouver le bon équilibre : conserver un effectif compétitif pour Paulo Fonseca tout en réalisant les ventes nécessaires.

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