RC Lens : le geste inattendu de Dino Toppmöller dès son premier jour à Lens

Arrivé au RC Lens pour succéder à Pierre Sage, Dino Toppmöller a rapidement voulu marquer son territoire d’une manière simple.

Dino Toppmöller n’a pas attendu les premiers matches pour poser les bases de son management. Dès ses premiers jours au centre d’entraînement de La Gaillette, le nouvel entraîneur du RC Lens a choisi un moment de convivialité plutôt qu’un discours institutionnel : un barbecue avec les membres du club.

Un choix qui peut sembler anodin, mais qui correspond parfaitement à la philosophie revendiquée par le technicien allemand. Nommé pour prendre la suite de Pierre Sage, parti à Crystal Palace, Toppmöller veut rapidement comprendre l’environnement lensois et s’imprégner de l’identité sang et or.

Dans son premier entretien accordé à L’Équipe, il explique que cette initiative répondait avant tout à une volonté d’intégration : « Je voulais connecter le plus vite possible avec mon nouvel environnement. J’étais vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept au centre sur mes deux premières semaines. J’ai déjà travaillé à l’étranger, au Luxembourg (Hamm Benfica puis Dudelange) et en Belgique (Virton), et je sais l’importance de connaître au plus vite les personnes et de se fondre dans la mentalité du club et sa culture. C’était aussi pour montrer qu’on a besoin de tout le monde ».

Une méthode basée sur la proximité

À travers ce barbecue, Dino Toppmöller a envoyé un premier message : au RC Lens, il ne veut pas seulement travailler avec les joueurs professionnels, mais avec l’ensemble de la structure. Pour lui, chaque personne qui participe au fonctionnement du club compte dans la réussite collective.

Cette approche correspond à son parcours. Avant de rejoindre Lens, l’Allemand avait déjà connu des expériences internationales au Luxembourg et en Belgique, qui lui ont permis de découvrir d’autres cultures footballistiques et d’adapter son management.

Le technicien de 45 ans souhaite également s’appuyer sur la continuité du projet lensois, notamment dans l’accompagnement des jeunes joueurs. La direction du Racing a d’ailleurs présenté son arrivée comme celle d’un entraîneur capable de développer les talents et de poursuivre la dynamique du club.

La Gaillette comme point de départ

En organisant ce moment collectif dès son arrivée, l’ancien entraîneur de l’Eintracht Francfort a voulu montrer qu’il souhaitait s’inscrire dans cette culture. Son objectif : créer rapidement une relation de confiance avec son nouvel environnement avant d’imposer ses principes de jeu.

Quelques semaines après sa prise de fonction, il a déjà commencé à installer ses méthodes, avec un staff renouvelé autour de lui et une volonté affichée de conserver l’intensité qui caractérise Lens. Le club artésien vient d’ailleurs de remporter la Como Cup samedi soir. Un trophée certes amical, mais qui pose déjà les bases d’un projet ambitieux.

Un premier symbole avant les grands défis

Le barbecue de La Gaillette restera peut-être comme un détail dans la saison du RC Lens. Mais pour Dino Toppmöller, ce geste résume une idée forte : avant de parler tactique, pressing ou résultats, il faut construire un groupe.

Dans un club qui sort d’une saison historique avec une Coupe de France et une qualification en Ligue des champions, le nouvel entraîneur sait que le défi est immense. Mais son premier message est clair : il veut avancer avec tout le monde.