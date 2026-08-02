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FRANCE

PSG Mercato : c’est officiel pour Randal Kolo Muani !

Par William Tertrin - 2 Août 2026, 18:00

Le PSG a annoncé le départ de Randal Kolo Muani vers la Juventus. L’attaquant français revient à Turin après un premier passage remarqué en 2025 sous le maillot bianconero.

Le Paris Saint-Germain officialise le transfert de Randal Kolo Muani à la Juventus, contre 38 millions d’euros + 12 de bonus (Paris en recevra 10 si la Juventus termine dans le top dix de la Serie A). Arrivé au club parisien en septembre 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort, l’international français quitte la capitale après 54 apparitions, 11 buts et 7 passes décisives sous le maillot Rouge et Bleu.

Prêté à la Juventus durant l’hiver 2025, Randal Kolo Muani avait rapidement séduit en Serie A avec 10 réalisations et 3 passes décisives. Cette expérience convaincante a contribué à son retour chez les Bianconeri, qui comptent désormais sur l’attaquant de 27 ans pour renforcer leur secteur offensif.

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