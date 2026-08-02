ASSE Mercato : un ancien flop des Verts pourrait signer dans un gros club de Ligue 1 !

Sacré meilleur latéral gauche du championnat égyptien après une saison aboutie avec Zamalek, Mahmoud Bentayg pourrait bientôt retrouver la Ligue 1. L’ancien défenseur de l’ASSE attise les convoitises, avec un club du haut de tableau français notamment sur les rangs.

Parti de l’ASSE avec un goût d’inachevé, Mahmoud Bentayg pourrait bien effectuer son retour en France dans les prochaines semaines. Selon les informations révélées par le journaliste Sébastien Denis, le latéral gauche marocain dispose aujourd’hui de plusieurs pistes sérieuses après une saison particulièrement réussie sous les couleurs du Zamalek SC.

À 25 ans, Bentayg vient en effet de réaliser le meilleur exercice de sa carrière. Élu meilleur latéral gauche du championnat d’Égypte, il a largement contribué au sacre de Zamalek ainsi qu’à la victoire du club en Coupe arabe. Des performances qui n’ont pas échappé aux recruteurs.

Toujours selon Sébastien Denis, l’ancien Stéphanois est suivi par un club de la première partie de tableau de Ligue 1. Des formations turques et plusieurs clubs du Golfe surveillent également sa situation. Un transfert serait désormais envisagé contre une indemnité comprise entre 2 et 3 millions d’euros.

Un passage frustrant à Saint-Étienne

Arrivé à l’ASSE durant l’été 2023 en provenance du Raja Casablanca, Mahmoud Bentayg n’a jamais réellement réussi à s’imposer dans le Forez. Entre concurrence, blessures et manque de continuité, le Marocain n’a pas eu l’occasion d’exprimer pleinement son potentiel sous le maillot vert. Il avait tout de même décroché la montée en Ligue 1.

Son départ vers Zamalek l’été d’après lui a permis de relancer totalement sa carrière. En quelques mois, le latéral gauche s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs à son poste en Égypte, au point de susciter aujourd’hui un intérêt grandissant sur le marché européen.

Une revanche en Ligue 1 ?

Le dossier pourrait désormais prendre une tournure inattendue. Si l’identité du club français intéressé n’a pas filtré, un retour en Ligue 1 représenterait une belle revanche pour celui qui n’avait jamais eu l’occasion d’évoluer dans l’élite française lors de son passage à Saint-Étienne.

Estimé entre 2 et 3 millions d’euros, Mahmoud Bentayg semble en tout cas avoir retrouvé une cote importante sur le marché. Reste désormais à savoir si un club de Ligue 1 passera à l’action pour offrir une nouvelle chance en France à l’ancien défenseur des Verts.