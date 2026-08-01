ASSE : la compo des Verts pour le dernier amical face à Venise

À une semaine de la reprise de la Ligue 2, l’ASSE dispute son ultime match de préparation face à Venise, tout juste promu en Serie A.

Face à une formation de Venise invaincue durant sa préparation estivale, Ian Cathro a dévoilé son onze de départ pour le dernier rendez-vous amical de l’ASSE avant le début du championnat. Disputée à Divonne-les-Bains, cette rencontre doit permettre au technicien écossais d’effectuer les derniers réglages avant l’ouverture de la saison de Ligue 2.

La composition de l’ASSE : Larsonneur – Ferreira, Le Cardinal, Naïr, Pedro – Bernauer, Csongvai – Boakye, Breum – Ballo, Duffus.