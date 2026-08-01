À LA UNE DU 1 AOûT 2026
[19:04]ASSE : les Verts s’imposent contre Venise, Breum a (encore) régalé
[18:40]PSG Mercato : Mika Godts veut Paris, son agent lâche une énorme révélation
[18:20]FC Nantes : deux nouveaux départs actés chez les Canaris
[18:05]RC Lens Mercato : le transfert record de Mamadou Sangaré est officiel !
[17:40]OM Mercato : McCourt a fixé le prix de Paixão, son principal courtisant s’étrangle !
[17:20]RC Lens Mercato : avant Titraoui, Leca avait tenté un autre talent algérien !
[17:00]PSG Mercato : Ferran Torres a dit oui à Paris, accord imminent avec le Barça ?
[16:40]ASSE : la compo des Verts pour le dernier amical face à Venise
[16:20]ASSE : le verdict est tombé pour Ben Old, c’est un gros coup dur !
[16:00]Stade Rennais Mercato : les détails exacts du deal Charlie Cresswell sont connus

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : la compo des Verts pour le dernier amical face à Venise

Par William Tertrin - 1 Août 2026, 16:40
Ian Cathro avant Rangers - ASSE

À une semaine de la reprise de la Ligue 2, l’ASSE dispute son ultime match de préparation face à Venise, tout juste promu en Serie A.

Face à une formation de Venise invaincue durant sa préparation estivale, Ian Cathro a dévoilé son onze de départ pour le dernier rendez-vous amical de l’ASSE avant le début du championnat. Disputée à Divonne-les-Bains, cette rencontre doit permettre au technicien écossais d’effectuer les derniers réglages avant l’ouverture de la saison de Ligue 2.

La composition de l’ASSE : Larsonneur – Ferreira, Le Cardinal, Naïr, Pedro – Bernauer, Csongvai – Boakye, Breum – Ballo, Duffus.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot