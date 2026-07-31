Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un champion du monde sera le futur adversaire de l’ASSE et du FC Nantes en Ligue 2 : Steven Nzonzi (37 ans).

C’était une possibilité évoquée depuis plusieurs jours, c’est désormais acté. Steven Nzonzi retrouve la France. Le milieu de terrain de 37 ans s’est engagé ce vendredi avec Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2 et 10e du dernier championnat. Une arrivée XXL pour les Maritimes, qui récupèrent un joueur avec une expérience exceptionnelle.

Nzonzi revient en France 17 ans après Amiens

Formé à Amiens, Steven Nzonzi avait quitté le club picard en 2008 pour lancer sa carrière professionnelle. Près de deux décennies plus tard, le champion du monde 2018 revient dans l’Hexagone. Il avait déjà connu la Ligue 1 avec le Stade Rennais en 2020, mais cette fois il va découvrir un nouveau défi en Ligue 2. Son objectif sera d’apporter son vécu et son leadership à une équipe ambitieuse.

Libre depuis la fin de son contrat avec Stoke City en juin dernier, Steven Nzonzi n’arrive pas sans rythme. La saison passée, il a disputé 30 rencontres de Championship avec le club anglais, inscrivant un but. Un bilan qui confirme qu’il reste capable d’évoluer à un bon niveau malgré son âge. Son expérience des grands rendez-vous sera forcément précieuse pour Dunkerque.

Un futur adversaire de l’ASSE et du FC Nantes

Cette signature apporte également une saveur particulière au prochain exercice de Ligue 2. Steven Nzonzi sera en effet amené à affronter deux clubs historiques : l’ASSE et le FC Nantes. Les Verts de Ian Cathro et les Canaris devront donc composer avec un milieu de terrain habitué aux joutes du très haut niveau. Avec 1 Coupe du monde remportée, des passages en Premier League, en Serie A, en Liga et en Ligue 1, Nzonzi possède un CV qui tranche avec le quotidien de la deuxième division française.

Au-delà de son apport sur le terrain, l’arrivée de Steven Nzonzi représente un véritable coup de projecteur pour Dunkerque. Le club maritime s’offre un joueur reconnu mondialement, capable d’encadrer un vestiaire et d’accompagner les jeunes joueurs. À 37 ans, le champion du monde n’a donc pas encore tourné la page du football professionnel. Il va désormais tenter d’écrire un nouveau chapitre en Ligue 2.