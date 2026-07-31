Si l’OM est bel et bien intéressé par Jean-Clair Todibo, une manne financière inattendue pourrait permettre au club phocéen de mieux recruter au mercato.

Le mercato de l’OM pourrait prendre une tournure inattendue. À la recherche de renforts défensifs, l’OM suivrait toujours Jean-Clair Todibo. Le défenseur français pourrait quitter West Ham cet été.

Todibo, une piste confirmée pour l’OM

Selon Sébastien Vidal, les dirigeants londoniens ne fermeraient pas la porte à un départ. « West Ham ne retiendra Todibo en cas d’offre correcte. Les Hammers sont ouverts à un départ du défenseur. Un prêt est possible mais le club privilégie une vente. Marseille et le Napoli sont les plus intéressés », a déclaré le spécialiste des transferts. Le dossier semble donc ouvert mais un obstacle important pourrait freiner les ambitions marseillaises : le salaire du joueur.

Jean-Clair Todibo ferait donc partie des défenseurs suivis par l’OM. Passé par le FC Barcelone, le joueur possède une expérience importante du haut niveau. Après avoir relancé sa carrière à l’OGC Nice, le défenseur avait rejoint West Ham. Son avenir chez les Hammers semble désormais incertain. Le club anglais serait disposé à étudier les différentes propositions. Un prêt pourrait être envisagé mais West Ham privilégierait un transfert définitif afin de récupérer une indemnité.

15 millions d’euros bientôt dans les caisses du club ?

Le principal problème concerne la rémunération de Jean-Clair Todibo. Le salaire de l’ancien défenseur du FC Barcelone serait actuellement trop élevé pour les finances de l’OM. Le club marseillais devra donc trouver une solution pour rendre l’opération réalisable. Un effort du joueur pourrait être nécessaire. La prise en charge d’une partie du salaire par West Ham pourrait également être étudiée dans le cadre d’un prêt mais l’OM pourrait recevoir une aide financière inattendue. Et cette bonne nouvelle ne viendrait pas d’une vente.

Selon Onze Mondial, l’OM pourrait récupérer près de 15 millions d’euros cet été sans céder le moindre joueur. Cette somme pourrait provenir des pourcentages à la revente négociés lors de plusieurs départs passés. L’OM pourrait ainsi profiter des futurs transferts de plusieurs anciens joueurs : Iliman Ndiaye, Jonathan Rowe, Ismaïla Sarr et Azzedine Ounahi sont notamment concernés. Ces clauses pourraient rapporter une somme importante au club phocéen. Une manne financière particulièrement bienvenue dans un mercato où Marseille cherche à renforcer plusieurs secteurs.