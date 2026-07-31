Un club historique du championnat de France pourrait subir une prochaine liquidation judiciaire.

L’avenir des Girondins de Bordeaux est plus incertain que jamais. Toujours engagé dans un recours devant le CNOSF après son exclusion des compétitions nationales par la DNCG, le club historique attend désormais une preuve concrète de la solidité du projet de reprise porté par Sparta Capital. Pour espérer relancer la machine bordelaise, les repreneurs doivent apporter les garanties financières nécessaires, estimées à 10 millions d’euros. Mais, à quelques heures d’une échéance décisive, ces fonds ne semblent toujours pas totalement sécurisés.

Un projet qui s’est enlisé à Bordeaux

Selon Sud Ouest, le tour de table semblait pourtant quasiment bouclé jeudi matin. L’optimisme a toutefois rapidement laissé place aux interrogations. Au fil de la journée, les discussions se sont compliquées et plusieurs désaccords seraient apparus autour de la future gouvernance du club. Ces divergences ont retardé la finalisation du dossier et fragilisé un projet qui devait permettre aux Girondins de retrouver une perspective. Le temps presse désormais pour Sparta Capital.

Le principal enjeu reste financier. Sparta Capital doit démontrer que les 10 millions d’euros indispensables au lancement de son projet sont bien disponibles et sécurisés. Or, pour le moment, cette garantie ne semble pas avoir été apportée. Sans preuve concrète de la solidité du financement, le recours devant le CNOSF pourrait perdre une grande partie de sa crédibilité. Le club risque alors de ne plus disposer d’arguments suffisants pour obtenir un avis favorable.

La liquidation judiciaire se rapproche

Toujours d’après Sud Ouest, le spectre d’une liquidation judiciaire devient de plus en plus pressant. Une issue dramatique pour un club qui a marqué l’histoire du football français. Les Girondins ont notamment connu les sommets du football européen et remporté plusieurs titres nationaux. Aujourd’hui, leur survie dépend d’un projet de reprise encore incomplet et de garanties financières qui tardent à arriver.

L’avenir de Bordeaux dépasse largement le cadre du club. Pour les supporters des Girondins, mais aussi pour les observateurs de l’OM, du PSG, de l’ASSE, de l’OL, du RC Lens ou encore du FC Nantes, la possible disparition d’un monument du football français serait un choc immense. La situation reste encore ouverte mais sans les 10 millions d’euros attendus et un accord rapide sur la future gouvernance, Bordeaux pourrait se rapprocher dangereusement d’un scénario catastrophe.