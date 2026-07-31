Formé au FC Nantes, Jordan Veretout (33 ans) n’exclut pas de retrouver les Canaris avant la fin de sa carrière.

Jordan Veretout pourrait-il un jour revenir là où tout a commencé ? Formé à la Jonelière et passé par l’équipe première du FC Nantes entre 2011 et 2015, le milieu de terrain français n’a jamais caché son attachement aux Canaris. Aujourd’hui âgé de 33 ans et installé au Qatar sous les couleurs d’Al-Arabi, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais n’exclut clairement pas un retour en Loire-Atlantique avant la fin de sa carrière.

« Je ne ferme pas la porte »

Interrogé par Charlii – Parlons Sport sur YouTube au sujet d’un éventuel retour au FC Nantes, Jordan Veretout a répondu sans détour « On m’a beaucoup parlé de ça. C’est une possibilité, je ne ferme pas la porte. J’ai commencé ma carrière en faisant remonter le FC Nantes. J’espère qu’il remontera l’année prochaine, mais pourquoi pas ? Je ne ferme pas la porte. J’ai 33 ans, je suis en pleine forme. » Une déclaration qui devrait forcément faire réagir les supporters nantais. Même si aucun projet concret n’est évoqué à ce stade, le milieu de terrain laisse donc une porte ouverte à un retour aux sources.

Jordan Veretout connaît le FC Nantes mieux que personne. Arrivé au club dès l’âge de 10 ans, il a effectué toute sa formation chez les Canaris avant de découvrir le football professionnel. Il a notamment participé à la remontée du FC Nantes en Ligue 1 avant de quitter son club formateur en 2015. Depuis, le milieu français a construit une carrière riche, avec des passages à Aston Villa, la Fiorentina, la Sampdoria, l’AS Roma, l’OM et l’OL. Mais malgré ses nombreuses expériences, son attachement au FC Nantes reste intact.

Veretout croit à un retour immédiat du FC Nantes en L1

Avant d’évoquer son avenir personnel, Jordan Veretout est également revenu sur la relégation des Canaris en Ligue 2. Une descente difficile à accepter pour celui qui considère toujours Nantes comme son club de cœur. « Ça fait mal parce que c’est mon club de cœur. J’ai débuté à 10 ans au FC Nantes. Ça fait mal de les voir redescendre. J’espère que c’est descendre pour mieux rebondir, parce que ça faisait quelques années que c’était un peu compliqué », a-t-il soufflé.

L’ancien de l’OM et de l’ASSE croit néanmoins à une remontée rapide. Il a notamment apporté son soutien à Michel Der Zakarian, qu’il connaît bien : « Je connais très bien le coach, Michel Der Zakarian, qui va faire du très bon boulot pour pouvoir faire remonter le FC Nantes. Je suis de tout cœur avec eux. C’est un club que j’estime beaucoup, que je suis toujours. » Pour l’ancien international français, le FC Nantes doit rapidement retrouver l’élite : « Ce sont des saisons qui ne sont pas évidentes, mais il ne faut pas lâcher, ne pas abandonner et de suite remonter en Ligue 1, car le FC Nantes est un club historique et sa place est en Ligue 1. » La porte est doublement ouverte.