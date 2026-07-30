OM Mercato : un ancien du FC Nantes aurait tapé dans l’œil de Lorenzi

Après une expérience compliquée en Angleterre, Evann Guessand pourrait chercher un nouveau point de chute. L’OM apprécierait le profil de l’ancien Niçois et Nantais, capable d’apporter des solutions offensives sans nécessiter un transfert XXL.

Et si Marseille tentait de relancer un attaquant qui connaît déjà la Ligue 1 ? Dans sa recherche de renforts offensifs, l’OM garderait un œil sur Evann Guessand, un joueur dont le potentiel reste apprécié malgré une adaptation difficile à Aston Villa, comme le rapporte JeunesFooteux.

Arrivé en Premier League après avoir explosé avec l’OGC Nice (21 buts et 15 passes dé en 109 matchs), l’ancien du FC Nantes n’a pas encore réussi à s’imposer durablement sous les ordres d’Unai Emery. Son passage en Angleterre n’a pas répondu aux attentes placées en lui après son transfert estimé à 30 millions d’euros (2 buts en 21 matchs).

Un profil polyvalent

Pour Marseille, le dossier présente un intérêt particulier. Guessand possède un profil moderne : puissant dans les duels, capable de jouer dans l’axe ou sur un côté, il peut offrir une alternative supplémentaire dans le secteur offensif. Son expérience en Ligue 1 est également un argument alors que l’OM cherche des joueurs rapidement opérationnels.

Le joueur représente surtout un pari intéressant. À 25 ans, il n’a pas perdu sa valeur sur le marché et pourrait profiter d’un retour en France pour retrouver la confiance qui lui avait permis de devenir l’un des éléments importants de Nice avant son départ.

L’OM devra privilégier un prêt

Reste une question essentielle pour Marseille : les conditions du deal. Avec un budget surveillé, l’OM devra probablement privilégier une formule avantageuse, comme un prêt, pour rendre l’opération possible. Aston Villa pourrait être ouvert à une solution permettant à Guessand, estimé à 25 millions d’euros, d’enchaîner les matches et de relancer sa trajectoire.

Pour l’OM, ce type de dossier correspond à une stratégie claire : miser sur un joueur à potentiel plutôt que réaliser un investissement risqué. Evann Guessand pourrait ainsi devenir l’un des paris offensifs du mercato marseillais.