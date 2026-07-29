OM Mercato : Højbjerg a un coach à ses pieds, un gros obstacle bloque encore son départ

L’OM pourrait voir l’un de ses cadres quitter la Canebière cet été. Pierre-Emile Højbjerg serait dans le viseur de l’AC Milan, une piste directement validée par Ruben Amorim, qui apprécierait le profil du milieu danois.

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg pourrait bien s’écrire loin de Marseille. Arrivé à l’OM pour apporter son expérience et sa solidité dans l’entrejeu, le milieu international danois serait désormais suivi de près par l’AC Milan. Selon plusieurs informations venues d’Italie, le club lombard aurait inscrit son nom sur sa liste de renforts pour le mercato estival.

Cette piste aurait une dimension particulière puisque le dossier serait poussé par Ruben Amorim. Le nouvel entraîneur milanais apprécierait le profil du joueur de 30 ans, capable d’évoluer devant la défense, de récupérer des ballons mais aussi d’apporter de la maîtrise dans la construction. Un type de milieu qui correspondrait aux exigences tactiques du technicien portugais.

Højbjerg séduit par la Serie A ?

De son côté, Pierre-Emile Højbjerg ne serait pas insensible à un départ vers l’Italie. Le championnat italien représenterait une nouvelle étape dans la carrière du Danois, après ses passages au Bayern Munich, à Southampton, à Tottenham puis à l’OM. L’idée de découvrir la Serie A pourrait donc séduire le milieu de terrain, à la recherche d’un nouveau challenge.

À Marseille, ce possible départ serait forcément un dossier important. Højbjerg s’est rapidement imposé comme un élément majeur du collectif olympien, même s’il reste sur une saison évidemment mitigée. Son départ obligerait les dirigeants marseillais à réfléchir à une solution de remplacement dans un secteur stratégique.

L’AC Milan doit dégraisser

Si l’intérêt milanais existe, un accord reste encore à trouver entre les différentes parties. Mais le club italien devra également dégraisser au milieu de terrain avant de passer concrètement à l’action. Plusieurs sources évoquent une volonté des Rossoneri de renforcer leur entrejeu avec un joueur expérimenté capable d’apporter de l’équilibre.

Pour l’OM, cette approche venue d’Italie confirme l’attractivité de son effectif sur le marché. Après avoir attiré l’attention de plusieurs clubs européens, Pierre-Emile Højbjerg pourrait devenir l’un des dossiers chauds du mercato marseillais dans les prochaines semaines.

Affaire à suivre donc : entre les ambitions de Ruben Amorim, l’intérêt du Milan AC et l’envie du joueur de découvrir la Serie A, le feuilleton Højbjerg pourrait rapidement prendre de l’ampleur sur le marché des transferts.