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FRANCE

OM : Genesio annonce enfin une pluie de bonnes nouvelles aux supporters marseillais

Par Bastien Aubert - 28 Juil 2026, 17:20
Bruno Genesio (OM)

En conférence de presse ce mardi, Bruno Genesio a évoqué le mercato et fait l’état des troupes à l’OM. Les nouvelles sont plutôt bonnes. 

Bruno Genesio avait de quoi rassurer les supporters marseillais ce mardi. Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a fait un point complet sur l’état de son effectif et les nouvelles sont globalement très encourageantes.

Balerdi et Aguerd vont mieux 

La première concerne Leonardo Balerdi. Le défenseur central a repris l’entraînement normalement et effectuera son retour à la compétition dès jeudi face à Nîmes. « Leonardo Balerdi est revenu. Il s’entraîne normalement. Il participera jeudi au match contre Nîmes. Il ne jouera probablement pas tout le match, mais une partie du match », a expliqué le technicien olympien. Autre motif de satisfaction : Nayef Aguerd poursuit sa réathlétisation dans de très bonnes conditions.

« Concernant Nayef Aguerd, il y a des bonnes nouvelles. Il est sur le bon chemin au niveau de sa réathlétisation. J’ai bon espoir qu’il puisse reprendre l’entraînement avec le groupe dès le stage aux Pays-Bas. » Genesio s’est également montré optimiste pour la stabilité de sa défense centrale dans les prochaines semaines.

Rulli et Medina bientôt de retour à l’OM

Enfin, l’entraîneur de l’OM a confirmé le calendrier de retour des mondialistes. Facundo Medina retrouvera le groupe en même temps que Gerónimo Rulli, le 12 août. « Ils ont eu la finale de la Coupe du Monde et on leur laisse trois semaines de vacances », a rappelé Genesio.

Entre le retour progressif de Balerdi, les progrès d’Aguerd et l’arrivée imminente de Medina et Rulli, l’OM voit enfin son secteur défensif se renforcer à l’approche de la reprise. De quoi offrir un peu plus de sérénité à Bruno Genesio avant les prochaines échéances.

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