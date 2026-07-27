OM : après Zarrak, Frank McCourt fait le ménage !

L’avenir de Bob Tahri à l’Olympique de Marseille vient de connaître un tournant majeur. Peu apprécié par une partie des supporters et visé par une enquête interne, l’ancien proche de Medhi Benatia conserverait son emploi au club, mais serait désormais écarté de toutes les activités liées au secteur sportif.

Bob Tahri privé d’accès au sportif

Selon une exclusivité de La Minute OM, Bob Tahri officierait désormais dans le secteur administratif. L’accès au sportif lui serait interdit dans l’attente des conclusions de l’enquête interne. Une mesure conservatoire qui ne préjuge donc pas de la responsabilité de l’ancien athlète dans les faits qui lui sont reprochés.

Arrivé à Marseille en décembre 2024 pour intégrer le pôle chargé de l’accompagnement des joueurs, Tahri avait progressivement élargi ses prérogatives jusqu’à devenir coordinateur sportif. Plusieurs salariés avaient ensuite mis en cause son comportement dans un courrier adressé à la direction. L’OM avait confirmé à l’AFP que ses ressources humaines s’étaient saisies du dossier avec sérieux, comme le rapportait Maritima.

McCourt choisit de l’éloigner sans le licencier

Frank McCourt et la nouvelle direction marseillaise auraient donc opté pour une solution intermédiaire. Bob Tahri reste salarié de l’OM, mais ne pourrait plus intervenir auprès des joueurs ou dans les décisions sportives jusqu’à nouvel ordre. Une décision forte, alors qu’il avait encore accompagné la délégation en Côte d’Ivoire à la mi-juillet malgré l’enquête en cours, selon L’Équipe.

Cette mise à l’écart devrait être favorablement accueillie par une partie des supporters. Comme Ali Zarrak, Bob Tahri incarnait encore l’influence de Medhi Benatia dans l’organisation interne du club. En l’éloignant du sportif dans l’attente des résultats de l’enquête, l’OM cherche à apaiser les tensions et à permettre à Grégory Lorenzi de prendre pleinement le contrôle de son nouveau secteur.