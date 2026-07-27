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FRANCE

OM : un proche de Benatia prié de quitter la Commanderie !

Par Louis Chrestian - 27 Juil 2026, 13:20

L’avenir d’Ali Zarrak à l’Olympique de Marseille était incertain depuis le départ de Medhi Benatia. Responsable de la Pro 2, l’ancien bras droit du Marocain est reconnu pour ses qualités de recruteur, notamment après avoir attiré Robinio Vaz pour moins de 200 000 euros avant son transfert à l’AS Roma pour 20 M€. Son comportement aurait cependant été vivement critiqué en interne, tandis que deux enquêtes liées à des accusations de harcèlement moral auraient été ouvertes, sans que cela ne préjuge de leurs conclusions.

Ali Zarrak conservé, mais éloigné de Marseille

Malgré ces tensions, Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont décidé de le conserver. Selon La Provence, un accord a toutefois été trouvé pour qu’Ali Zarrak exerce désormais principalement ses fonctions depuis Paris. Il ne sera donc plus présent quotidiennement à la Commanderie, mais continuera de se rendre plusieurs fois par mois à Marseille afin de superviser l’équipe réserve.

Une nouvelle mission de recrutement

Depuis la capitale, Zarrak se concentrera sur la détection de jeunes joueurs en post-formation dans le nord de la France. Il conservera également un œil sur le Challenge Espoirs, les matchs de développement, la passerelle avec le groupe professionnel et le suivi des joueurs prêtés. L’OM espère ainsi profiter de ses compétences tout en apaisant les relations au centre Robert Louis-Dreyfus.

Cette nouvelle organisation a d’ailleurs provoqué une réaction ironique en interne : « Ça devrait détendre l’atmosphère à la Commanderie », aurait confié un proche du vestiaire. Après les arrivées de Lung, Malanda, Telusson, Cheval, N’Diaye et Boughlamy, Ali Zarrak devra maintenant prouver qu’il peut dénicher depuis Paris le prochain Robinio Vaz.

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