FC Barcelone : un transfert à 100 M€ vire au clash avec l’Atlético !

Le bras de fer entre Julián Álvarez et l’Atlético de Madrid est encore loin d’être terminé. Déterminé à rejoindre le FC Barcelone, l’attaquant argentin préparerait deux nouvelles initiatives afin de contraindre ses dirigeants à négocier son transfert. Un dossier qui pourrait exploser avant sa reprise de l’entraînement, prévue le 10 août.

Julián Álvarez ne veut que le Barça

Pendant que le Real Madrid se rapproche d’un énorme coup avec l’arrivée annoncée de Yan Diomandé, le FC Barcelone peine toujours à avancer sur sa grande priorité offensive.

Julián Álvarez a pourtant déjà clairement affiché ses envies d’ailleurs. Pendant la Coupe du monde, l’international argentin aux 59 sélections avait publiquement ouvert la porte à un départ, estimant qu’un transfert pourrait représenter « la meilleure solution pour tout le monde ».

Cette sortie n’a cependant pas suffi à faire évoluer la position de l’Atlético. Sous contrat jusqu’en 2031, l’attaquant de 26 ans reste considéré comme un joueur essentiel par les Colchoneros, qui n’ont aucune intention de faciliter son départ vers un concurrent direct.

Un deuxième geste fort se prépare

Face à l’intransigeance de ses dirigeants, Julián Álvarez serait désormais prêt à passer à la vitesse supérieure. Selon les informations du quotidien espagnol Sport, le champion du monde préparerait un nouveau geste fort pour forcer son transfert au FC Barcelone.

Cette initiative pourrait intervenir avant la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août. Son contenu précis n’a pas encore été révélé, mais elle devrait permettre au joueur d’afficher une nouvelle fois publiquement sa volonté de quitter Madrid.

La date du 10 août, correspondant à son retour à l’entraînement avec l’Atlético, pourrait constituer un moment décisif dans ce feuilleton. Si la situation n’évolue pas d’ici là, les tensions pourraient encore monter entre le joueur et sa direction.

Une réunion explosive avec l’Atlético

En plus de cette nouvelle prise de position, « La Araña » souhaiterait rencontrer directement les dirigeants de l’Atlético de Madrid. L’objectif serait de leur demander d’ouvrir officiellement les négociations avec le FC Barcelone.

Julián Álvarez se sentirait trahi par son club. Les dirigeants madrilènes lui auraient précédemment assuré qu’ils accepteraient de discuter en cas d’offre suffisamment importante. Une promesse qui n’aurait pas été tenue malgré la proposition de 100 millions d’euros transmise par le Barça.

L’Atlético serait resté totalement inflexible, refusant même d’étudier sérieusement la possibilité d’un transfert. Une position que l’Argentin comprendrait de moins en moins et qui expliquerait sa volonté d’accentuer la pression.

Une clause libératoire fixée à 500 M€

La situation contractuelle du joueur donne toutefois un avantage considérable aux Colchoneros. Julián Álvarez est lié au club madrilène jusqu’en juin 2031 et son contrat comprendrait une clause libératoire estimée à 500 millions d’euros.

L’Atlético n’a donc aucune obligation de vendre son attaquant, même contre une proposition à neuf chiffres. Pour obtenir son départ, l’ancien joueur de Manchester City doit ainsi convaincre ses dirigeants qu’un bras de fer prolongé ne serait profitable à personne.

Le club madrilène devra également mesurer les conséquences sportives d’un refus. Conserver contre sa volonté un joueur aussi important pourrait perturber la préparation de la nouvelle saison et détériorer durablement les relations entre les deux parties.

Arsenal se retire, le Barça désormais seul en course

Le retrait d’Arsenal ne change rien aux intentions du champion du monde. Les Gunners auraient désormais fait de Vinícius Jr leur nouvelle priorité offensive, laissant le FC Barcelone seul en course pour accueillir l’Argentin.

Cette absence de concurrence pourrait réduire la pression financière sur le Barça, mais elle renforce également la position de l’Atlético. Les dirigeants madrilènes savent que Julián Álvarez ne souhaite rejoindre qu’un seul club et peuvent donc se permettre de maintenir leurs exigences.

De son côté, l’attaquant aurait fait du Barça son unique destination. Il rêverait d’évoluer sous les couleurs blaugranas depuis son enfance et espérerait marcher dans les pas de son compatriote Lionel Messi.

Le Barça attend son signal pour attaquer

La stratégie barcelonaise reste pour le moment inchangée. Julián Álvarez demeure la priorité absolue du club pour renforcer son attaque, mais les dirigeants catalans attendraient un nouveau geste du joueur avant de revenir à la charge.

Le Barça espère que la pression exercée par l’Argentin obligera l’Atlético à revoir sa position et à considérer sérieusement son offre de 100 millions d’euros. Une nouvelle offensive pourrait alors être lancée dans les premières semaines du mois d’août.

Julián Álvarez semble désormais prêt à provoquer lui-même le déclic. Entre une nouvelle sortie publique et une réunion qui s’annonce tendue avec ses dirigeants, l’Argentin compte tout faire pour rejoindre le club de ses rêves. Le bras de fer ne fait que commencer.