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FRANCE

OM Mercato : la signature d’un ex du FC Barcelone validée à Marseille ! 

Par Bastien Aubert - 26 Juil 2026, 19:30
Jean-Clair Todibo (West Ham)

Après un début de préparation estivale peu rassurant, les supporters ont validé le profil d’une recrue qui ferait le plus grand bien à Bruno Genesio.

L’OM pourrait recevoir un renfort défensif qui fait déjà l’unanimité auprès des supporters. Dans le viseur marseillais au mercato, Jean-Clair Todibo apparaît comme une piste particulièrement appréciée sur la Canebière. 

Les supporters veulent voir Todibo débarquer à l’OM

Le défenseur central de West Ham, passé notamment par le FC Barcelone et l’OGC Nice, pourrait apporter de l’expérience et de la solidité à l’effectif de Bruno Genesio. Face aux premières inquiétudes liées aux performances de l’équipe en préparation, But a lancé un sondage auprès des supporters marseillais : « L’OM doit-il foncer sur Jean-Clair Todibo ? »

Le verdict est sans appel :

Oui : 83,3 %

Non : 16,7 %

Une large majorité des supporters semble donc favorable à l’arrivée du défenseur français, considéré comme un profil capable de renforcer immédiatement une défense encore en construction.

Un dossier qui reste compliqué

Si Jean-Clair Todibo plaît énormément à Marseille, son arrivée est loin d’être acquise. Le principal obstacle concerne les attentes de West Ham, qui privilégierait un transfert définitif, tandis que l’OM souhaiterait plutôt négocier un prêt avec option d’achat.

Après avoir déjà évolué en Ligue 1 avec Nice, Todibo ne serait toutefois pas insensible à un retour dans le championnat français. Un élément qui pourrait jouer en faveur des dirigeants marseillais dans les prochaines semaines. Avec un secteur défensif encore à renforcer, le dossier Todibo pourrait rapidement devenir l’un des feuilletons du mercato olympien.

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