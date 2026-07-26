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FRANCE

RC Lens : on sait quand Toppmöller tranchera pour son futur capitaine 

Par Bastien Aubert - 26 Juil 2026, 18:00
Dino Toppmöller (RC Lens)

Si les supporters du RC Lens rêveraient de voir Florian Thauvin porter le brassard de capitaine, Dino Toppmöller n’a pas encore fait son choix. C’est pour bientôt…

Au RC Lens, l’arrivée de Dino Toppmöller et le départ d’Adrien Thomasson en juin dernier obligent le staff à redéfinir la hiérarchie dans le vestiaire. Une question revient forcément chez les supporters : qui sera le nouveau leader des Sang et Or cette saison ? 

Thauvin, Sotoca et Udol déjà testés

Plusieurs cadres peuvent prétendre au brassard. Florian Thauvin et Florian Sotoca ont notamment été testés lors des premières rencontres de préparation. Face à Boulogne-sur-Mer (4-1), c’est Florian Thauvin qui a porté le brassard de capitaine, avant que Florian Sotoca ne prenne le relais. 

Lors du match suivant contre Charleroi (2-2), Sotoca a conservé le rôle durant la première période avant de céder le brassard à Matthieu Udol. Des essais qui montrent que Toppmöller observe encore les différentes options avant de faire son choix définitif.

Toppmöller donnera sa réponse après le stage

Malgré les départs de Thomasson et Wesley Saïd, l’entraîneur du RC Lens dispose toujours de plusieurs joueurs expérimentés capables d’assumer ce rôle. Mais il refuse pour l’instant de dévoiler son choix. Toppmöller a expliqué que la décision interviendrait prochainement : « C’est un choix que je vais faire après le stage », a déclaré le technicien allemand après le match nul contre Charleroi hier à Avion.

L’entraîneur du RC Lens a également confirmé que cette décision lui appartenait totalement. Le stage de préparation devrait donc permettre au coach lensois d’observer les comportements, le leadership et l’influence de chacun avant de désigner celui qui guidera les Sang et Or cette saison.

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