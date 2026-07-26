Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En échec à la Juventus Turin, l’attaquant belge Loïs Openda (26 ans) va bel et bien s’engager avec l’OL sur ce mercato estival.

Le retour de Loïs Openda en Ligue 1 ne fait désormais plus beaucoup de doute. Après son passage compliqué à la Juventus Turin, l’attaquant belge va bel et bien rejoindre l’Olympique Lyonnais.

Paulo Fonseca va enfin récupérer son numéro 9

L’OL tient ainsi le buteur qu’il recherchait pour renforcer son secteur offensif après les départs d’Endrick, retourné au Real Madrid, et de Roman Iaremtchouk, reparti à l’Olympiakos à l’issue de son prêt. Durant la préparation estivale, Paulo Fonseca a régulièrement utilisé le jeune Rémi Himbert à la pointe de son attaque. Une solution provisoire en attendant l’arrivée d’un avant-centre confirmé.

Loïs Openda présente un profil parfaitement adapté aux attentes du technicien portugais. Rapide, capable de prendre la profondeur, excellent finisseur mais également généreux dans le jeu collectif, l’ancien Lensois possède une solide expérience du très haut niveau.

Une visite médicale en début de semaine

Ses deux saisons à Leipzig parlent pour lui avec 16 passes décisives et une participation régulière à la Ligue des champions. Au total, le Belge a déjà disputé 33 rencontres de C1 pour six réalisations. L’arrivée de Loïs Openda est désormais entrée dans sa phase finale.

Sébastien Vidal confirme que tout est bouclé : « Visite médicale début de semaine prochaine pour Openda. C’est fait. Très beau coup de Lyon qui aura un 9 pour la saison à venir. » Sauf énorme retournement de situation, l’attaquant belge devrait donc rapidement devenir l’une des têtes d’affiche du mercato lyonnais.