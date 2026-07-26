Après la défaite du FC Nantes en amical contre Le Mans ce samedi (0-1), Michel Der Zakarian a mâché une phrase lourde de sens sur la suit du mercato estival.

Battu par Le Mans (0-1) en match de préparation, le FC Nantes poursuit ses réglages avant le début de la saison. Après la rencontre, Michel Der Zakarian a surtout laissé entendre que son système actuel était dicté par les limites de son effectif… et donc par le mercato.

« Je m’adapte aux joueurs que j’ai à ma disposition »

Comme lors du nul face à La Roche-sur-Yon (1-1), l’entraîneur du FC Nantes a reconduit un dispositif en 5-3-2 avec Kelvin Amian, Lucas Perrin et Tylel Tati dans l’axe, tandis que Frédéric Guilbert et Jean-Kévin Duverne occupaient les couloirs.

Interrogé sur ce choix tactique, le technicien des Canaris a livré une réponse qui en dit long sur les attentes du FC Nantes d’ici à la fin du mercato : « Aujourd’hui, je m’adapte aux joueurs que j’ai à ma disposition. » Une déclaration qui laisse clairement entendre que le système pourrait évoluer si de nouveaux renforts venaient garnir l’effectif dans les prochaines semaines.

Der Zakarian attend encore des recrues au FC Nantes

Depuis plusieurs semaines, Michel Der Zakarian réclame des recrues afin de disposer d’un groupe plus compétitif pour viser un retour immédiat en Ligue 1.

En attendant ces renforts, qui pourraient être au nombre de 3, le coach du FC Nantes compose avec les moyens du bord et adapte son animation en fonction des profils actuellement disponibles. Le message est donc limpide : tant que le mercato ne sera pas terminé, le FC Nantes restera en chantier.