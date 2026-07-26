En stage à Divonne-les-Bains depuis samedi, Ian Cathro a intégré deux nouvelles têtes au groupe de l’ASSE.

Ian Cathro a décidé d’intégrer deux nouveaux visages au groupe professionnel de l’ASSE du côté de Divonne-les-Bains. Après leur arrivée en Haute-Savoie, les Verts ont immédiatement enchaîné deux séances d’entraînement avec un objectif clair : monter progressivement en intensité avant les deux matchs amicaux face à Lausanne Sport puis Venise.

Sissoko récompensé après son but contre l’OM

Le groupe convoqué reste très proche de celui aperçu depuis la reprise de la préparation. Larsonneur, Cardona, Stassin, Davitashvili, Ekwah, Bernauer, Boakye ou encore Breum sont bien présents. La principale nouveauté concerne toutefois l’intégration de deux jeunes joueurs qui découvrent le quotidien de l’équipe première.

Selon Peuple Vert, le premier se nomme Modibo Sissoko. Le milieu de terrain malien a convaincu le staff grâce à son excellent début de préparation avec la réserve. Auteur de l’unique but stéphanois lors de la défaite contre l’Olympique de Marseille (2-1), il est récompensé par Ian Cathro avec une place dans le groupe professionnel durant ce stage.

Mbambi poursuit son intégration à l’ASSE

L’autre nouveauté est la présence de Jediael Mbambi. Le jeune défenseur belge, récemment arrivé à l’ASSE, poursuit ainsi son intégration au sein du groupe professionnel. Ce stage représente une excellente occasion pour le staff de l’observer dans un contexte plus exigeant. Les Stéphanois poursuivront leur préparation avec deux rencontres amicales. Mercredi, ils défieront Lausanne Sport avant de terminer leur semaine samedi contre Venise, récent promu en Serie A, à Thonon-les-Bains.

Plusieurs joueurs restent néanmoins absents. Jaber, Lamba, El Jamali, Paalberg et N’Guessan poursuivent leur réathlétisation, tandis qu’Annan, Moueffek, Nadé et Miladinovic n’ont pas été retenus par choix du staff. Avec l’intégration de Modibo Sissoko et de Jediael Mbambi, Ian Cathro continue de lancer un message fort : les jeunes les plus performants auront leur chance avec les professionnels.