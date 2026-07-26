Touché lors du match amical entre le RC Lens et Charleroi samedi à Avion (2-2), Samson Baidoo (22 ans) traîne toujours la patte.

Sorti sur blessure lors du match amical entre le RC Lens et Charleroi (2-2), Samson Baidoo attend désormais de connaître la gravité de son problème musculaire. Les premiers éléments ne sont guère rassurants.

Dino Toppmöller préfère patienter

Samedi à Avion, le défenseur autrichien s’est blessé en tentant de rattraper une action pourtant anodine. Après une grimace, le joueur du RC Lens s’est immédiatement touché la cuisse gauche avant de porter une nouvelle fois la main sur ses ischio-jambiers. Quelques secondes plus tard, il s’effondrait sur la pelouse. Très marqué psychologiquement, Baidoo a quitté le terrain avec difficulté, laissant planer un gros doute sur sa disponibilité pour la suite de la préparation.

Après la rencontre, Dino Toppmöller n’a pas caché son inquiétude tout en refusant de tirer des conclusions hâtives : « C’est dommage. Mais on ne sait pas ce que c’est. Il faudra attendre un peu l’échographie et l’IRM pour en savoir plus. Je ne lui ai pas parlé car il était trop déçu. Je ne suis pas allé le voir. Il faut laisser un peu le temps parce qu’il a eu déjà des soucis l’année dernière. Ce n’est pas facile, mais maintenant, il faut attendre les résultats. »

Pas de stage à Monza pour Baidoo !

Le technicien du RC Lens sait que son défenseur avait déjà connu plusieurs pépins physiques la saison dernière, ce qui explique sa prudence. Selon L’Équipe, Samson Baidoo a déjà commencé sa batterie d’examens médicaux. Le diagnostic définitif devrait être communiqué d’ici demain.

En attendant, une conséquence semble déjà actée : le défenseur central ne devrait pas accompagner ses coéquipiers lors du départ en stage prévu demain matin en Italie, sur les installations de Monza. Le RC Lens espère désormais que les examens écarteront une blessure sérieuse, alors que la préparation estivale entre dans une phase importante.