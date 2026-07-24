RC Lens : L’avenir de Masuaku reste flou avant la reprise

De retour à Sunderland après six mois passés au RC Lens, Arthur Masuaku ne sait pas encore où il évoluera cette saison. Le latéral gauche congolais laisse désormais son agent gérer la suite de sa carrière.

Masuaku attendu à Sunderland

Prêté au RC Lens lors des six derniers mois sans option d’achat, Arthur Masuaku doit retrouver Sunderland à la fin du mois. Son avenir chez les Black Cats demeure toutefois très incertain, comme le rapporte Lensois.com.

« Honnêtement, je ne sais pas. À la fin du mois, je reprendrai l’entraînement avec mon club, je jouerai, et pour ce qui est de la suite de ma carrière, c’est mon agent qui s’en chargera. Pour l’instant, je retourne dans mon club », a confié le joueur formé à la Gaillette auprès de Sports News Africa.

Absent du stage aux États-Unis

Arthur Masuaku ne fait pas partie du groupe de Sunderland parti en stage aux États-Unis. Seizième de finaliste de la Coupe du monde avec la République démocratique du Congo, éliminée par l’Angleterre (2-1), le latéral gauche a bénéficié d’une reprise décalée.

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Cette programmation particulière ne permet donc pas encore de tirer de conclusion définitive sur sa situation. Une chose est acquise : après son passage au RC Lens, le Congolais appartient toujours à Sunderland.

Un contrat jusqu’en 2027

À 32 ans, Arthur Masuaku reste lié aux Black Cats jusqu’en juin 2027. Son retour à l’entraînement doit lui permettre de se remettre dans le rythme avant que son entourage ne fasse le point sur les différentes possibilités.

Il n’est donc pas certain de participer au déplacement de Sunderland à Bollaert, programmé le 8 août. Le Léopard pourrait retrouver son ancien public à cette occasion, à condition que sa situation sportive ne connaisse pas un nouveau rebondissement d’ici là.