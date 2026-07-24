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FRANCE

OM : L’Atlético offrira à Marseille son dernier grand test avant la reprise

Par Louis Chrestian - 24 Juil 2026, 17:13
OM : L’Atlético offrira à Marseille son dernier grand test avant la reprise

L’OM a bouclé son programme de préparation avec une affiche de prestige au Vélodrome. Les hommes de Bruno Genesio recevront l’Atlético de Madrid le 14 août, une semaine avant leurs débuts en championnat.

Une dernière répétition face à l’Atlético

L’Olympique de Marseille disputera son dernier match de préparation contre l’Atlético de Madrid, le vendredi 14 août à 17h30. Cette rencontre au Vélodrome permettra aux Phocéens de se mesurer à une formation européenne de premier plan avant le retour à la compétition officielle.

Comme le rapporte Foot01, cette affiche sera diffusée sur Ligue 1+. Elle doit surtout offrir à Bruno Genesio un dernier aperçu de l’état de son groupe après plusieurs semaines de travail.

Nice, Nîmes et Bilbao avant le rendez-vous

Avant de défier les Colchoneros, l’OM poursuivra sa montée en puissance contre l’OGC Nice samedi à 18h. Les Marseillais affronteront ensuite Nîmes jeudi prochain, également à 18h, puis Bilbao le 9 août à 17h30.

Ce calendrier doit permettre au nouvel entraîneur olympien d’affiner ses choix. Certains cadres ont d’ailleurs déjà commencé à se distinguer sous les yeux de Genesio pendant cette préparation estivale.

Strasbourg dans le viseur

La réception de l’Atlético interviendra exactement une semaine avant la reprise du championnat. L’OM lancera sa saison face à Strasbourg le 21 août. Ce dernier test au Vélodrome constituera donc une véritable répétition générale, avec un adversaire capable de mettre immédiatement en lumière les derniers réglages à effectuer.

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