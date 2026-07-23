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FRANCE

OM Mercato : Marseille tente un gros coup avec ce joueur du Real Madrid à 45 M€

Par Fabien Chorlet - 23 Juil 2026, 11:15
Franco Mastantuono sous le maillot du Real Madrid

L’OM serait à l’affût pour récupérer en prêt l’ailier droit argentin du Real Madrid, Franco Mastantuono.

En cure d’austérité cet été, l’Olympique de Marseille et son nouveau directeur sportif, Grégory Lorenzi, vont devoir réaliser des coups malins et à moindre coût pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio.

L’OM tente sa chance pour Mastantuono

Si l’expérimenté Djibril Sidibé, libre de tout contrat depuis son départ de Toulouse cet été, serait ciblé par le club phocéen pour renforcer sa défense, l’OM envisagerait également de recruter un joueur du Real Madrid sous la forme d’un prêt : Franco Mastantuono.

Selon La Tribune Olympienne, l’Olympique de Marseille ferait partie des clubs intéressés par Franco Mastantuono, rebondissant sur les informations de la journaliste espagnole Arancha Rodríguez, selon lesquelles l’Argentin devrait quitter le Real Madrid en prêt cet été.

Une première saison mitigée au Real Madrid pour Mastantuono

Recruté l’été dernier par le Real Madrid en provenance de River Plate contre 45 millions d’euros et toujours valorisé à ce montant par Transfermarkt, Franco Mastantuono a réalisé une première saison en demi-teinte chez les Merengue, avec trois buts inscrits en 35 matchs disputés toutes compétitions confondues. Très utilisé en première partie de saison, l’international argentin a été moins en vue en seconde partie de saison, alors qu’une expulsion face à Getafe (0-1), le 2 mars dernier, lui a valu trois matchs de suspension, et que des interrogations en interne sur son attitude ont été évoqués par la presse espagnole ces dernières semaines.

Mastantuono, un gros coup pour l’OM ?

Malgré cela, le club phocéen frapperait un grand coup s’il parvenait à s’attacher les services de Franco Mastantuono en prêt. L’international argentin s’était d’ailleurs montré à son avantage face aux Olympiens lors du match de la phase de Ligue de Ligue des champions entre le Real Madrid et l’OM, remporté par les Merengue (2-1).

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