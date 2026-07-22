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FRANCE

OM : on sait précisément quand Lorenzi va recruter du lourd à Marseille

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 07:00
Grégory Lorenzi (OM)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

À peine installé aux commandes de la direction sportive de l’OM, Grégory Lorenzi doit encore trouver ses marques pour recruter au mercato. Cela ne saurait tarder.

L’OM n’a pas encore vraiment lancé son mercato. Si plusieurs départs importants ont déjà été enregistrés, Grégory Lorenzi prépare désormais la deuxième phase de son recrutement. Et selon les dernières indiscrétions, les choses devraient rapidement s’accélérer.

L’OM va recruter en août 

L’insider Mohamed Toubache-Ter s’est montré très clair sur le calendrier marseillais : « Ça va bouger d’ici 10 jours. » Un délai qui laisse entendre que le début du mois d’août pourrait être particulièrement animé sur la Canebière. De quoi alimenter l’attente des supporters, impatients de voir arriver plusieurs renforts.

Avant de passer à l’offensive, la priorité de Grégory Lorenzi consistait à réduire la masse salariale et libérer de la place dans l’effectif de l’OM. Le chantier a déjà commencé avec les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, deux mouvements majeurs qui offrent davantage de marge de manœuvre au club. D’autres sorties pourraient encore intervenir dans les prochains jours.

Le recrutement va s’accélérer à Marseille

Une fois cette phase de dégraissage terminée, l’OM pourra concentrer ses efforts sur les arrivées. Bruno Genesio attend encore plusieurs renforts afin de compléter un effectif capable de répondre aux ambitions du club cette saison.

Les dirigeants marseillais travaillent notamment sur plusieurs profils dans différents secteurs de jeu, avec l’objectif de frapper fort avant la reprise officielle. Le message est donc limpide : après les départs, place aux recrues. Les dix prochains jours pourraient être déterminants pour l’OM, qui espère offrir à Bruno Genesio un effectif quasiment complet avant le début de la saison.

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