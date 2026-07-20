OM : Genesio a trouvé l’homme fort pour faire grandir les jeunes

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio entend accorder une véritable place aux talents du centre de formation. Pour rapprocher l’équipe professionnelle de la Pro 2, l’entraîneur marseillais a confié une mission bien précise à Jérémie Bréchet. Et les premiers effets de son travail se font déjà ressentir auprès des jeunes Olympiens.

Bréchet, le trait d’union avec la Pro 2

Intégré au staff de Bruno Genesio, Jérémie Bréchet ne se contente pas d’accompagner quotidiennement l’équipe première. L’ancien défenseur a également été chargé d’assurer le lien entre le groupe professionnel et la Pro 2.

Une fonction importante dans un club où le passage de l’académie vers le plus haut niveau n’a pas toujours été suffisamment fluide. Bréchet doit notamment suivre la progression des jeunes, multiplier les échanges avec eux et faire remonter les informations au staff professionnel.

Ce travail de proximité a déjà commencé et semble particulièrement apprécié au sein du centre de formation marseillais.

« Les jeunes se sentent considérés »

D’après les témoignages recueillis par La Provence, Jérémie Bréchet est rapidement devenu l’un des interlocuteurs privilégiés des jeunes joueurs.

« C’est avec lui que les jeunes discutent le plus. Ils se sentent considérés », raconte un proche du groupe.

Un sentiment également partagé dans les couloirs de l’académie olympienne, où sa disponibilité et son expérience sont saluées.

« C’est hyper fluide. Il a une âme de formateur, parle beaucoup, fait des retours… », confie un autre habitué du centre.

Des témoignages révélateurs de la méthode choisie par l’ancien international français. À travers des discussions régulières et des retours personnalisés, Bréchet cherche à maintenir les jeunes concernés tout en leur expliquant précisément ce qui les sépare encore du groupe professionnel.

Dans le staff de Génesio, Jérémie Bréchet a pour mission de faire le lien avec la Pro2, et les échanges ont déjà commencé.



🗣️"C’est avec lui que les jeunes discutent le plus relate un proche du groupe. "Ils se sentent considérés."

🗣️"C’est hyper fluide, confirme un autre… pic.twitter.com/qkGYPu0zrp — OManiaque (@OManiaque) July 20, 2026

Un signal fort envoyé par Genesio

En lui confiant cette responsabilité, Bruno Genesio confirme sa volonté de réduire la distance entre l’équipe première et le centre de formation. Les jeunes ne doivent plus seulement être appelés ponctuellement pour compléter les séances : ils doivent sentir qu’un véritable chemin existe jusqu’au groupe professionnel.

La présence de Jérémie Bréchet facilite aussi la circulation des informations entre les différents staffs. Les joueurs les plus performants avec la Pro 2 peuvent ainsi être suivis de près, tandis que ceux qui redescendent ponctuellement bénéficient d’un accompagnement plus cohérent.

Cette passerelle pourrait permettre à plusieurs espoirs marseillais de gagner du temps dans leur développement et de mieux comprendre les exigences du très haut niveau.

Une nouvelle méthode qui séduit déjà

Il faudra évidemment attendre les premières décisions sportives de Bruno Genesio pour savoir quelle place sera réellement accordée à la jeunesse. Mais en interne, les premiers retours sur la mission de Jérémie Bréchet sont particulièrement positifs.

Dans un club qui cherche à mieux valoriser son centre de formation, son rôle pourrait rapidement devenir stratégique. Disponible, pédagogue et proche des joueurs, l’ancien défenseur possède le profil idéal pour accompagner les futurs talents olympiens.

À Marseille, les jeunes semblent désormais avoir trouvé leur interlocuteur privilégié. Et surtout la preuve qu’ils ne sont plus oubliés aux portes de l’équipe première.