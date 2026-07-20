La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Grégory Lorenzi, qui a du pain sur la planche pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio à l’OM, a les yeux rivés sur un défenseur prometteur.

L’OM continue de préparer l’avenir. Si les dirigeants olympiens travaillent sur plusieurs renforts pour l’équipe première, ils gardent également un œil attentif sur les jeunes talents européens. L’une des pistes menant à un immense espoir portugais se confirme désormais.

La piste Mauro Furtado se confirme à l’OM

L’OM fait en effet bel et bien partie des clubs qui suivent avec attention Mauro Furtado, l’un des plus grands talents du centre de formation du Benfica Lisbonne. D’après Record, le défenseur central figure bien sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. Une tendance qui vient confirmer les révélations de SassuoloNews, lequel évoquait déjà récemment un intérêt du club phocéen pour le jeune Portugais. Pour le moment, Marseille n’a toutefois franchi aucune étape décisive. Les dirigeants olympiens se contentent d’observer l’évolution de sa situation contractuelle avant d’éventuellement passer à l’action.

À seulement 17 ans, Mauro Furtado bénéficie déjà d’une solide réputation au Portugal. International U17, le défenseur gaucher a récemment remporté le Championnat d’Europe avec la sélection portugaise, où il s’est distingué par sa maturité, sa qualité de relance et son intelligence défensive. Ses performances n’ont évidemment pas échappé aux recruteurs européens. Outre l’OM, Sassuolo suit également de près son évolution.

Une situation contractuelle favorable

Sous contrat avec Benfica jusqu’en juin 2027, Mauro Furtado ne devrait toutefois pas prolonger son bail avec le club lisboète. Une donnée importante qui pourrait pousser les dirigeants portugais à envisager une vente dès cet été afin d’éviter de voir la valeur de leur jeune défenseur diminuer au fil du temps. Cette situation est suivie avec attention par plusieurs clubs, dont l’OM, toujours à l’affût lorsqu’une opportunité de marché se présente sur un joueur à fort potentiel.

Pour l’heure, aucune offre officielle n’a été formulée et aucune négociation n’a véritablement débuté entre les différentes parties. Le dossier en est encore au stade de la surveillance, mais les dirigeants marseillais semblent convaincus du potentiel du jeune champion d’Europe. Si sa situation venait à évoluer dans les prochaines semaines, l’OM pourrait alors passer à l’offensive pour tenter de s’attacher les services d’un joueur considéré comme l’un des futurs grands défenseurs du football portugais.