OM, RC Lens, Stade Rennais, Paris FC : coup de théâtre pour Lassine Sinayoko ?

Le feuilleton Lassine Sinayoko pourrait connaître son dénouement dans les prochaines heures. Le Paris FC estime avoir fait le nécessaire pour recruter l’attaquant de l’AJ Auxerre, mais la décision finale appartient désormais au club bourguignon. Une ultime hésitation qui pourrait profiter à l’OM, au RC Lens ou au Stade Rennais.

Le Paris FC a fait sa part du travail

Lassine Sinayoko n’a jamais semblé aussi proche de quitter Auxerre. Après plusieurs jours de tensions et de négociations, le Paris FC a avancé ses pions pour obtenir la signature de l’international malien comme l’indique Sebastien Denis.

Le club de la capitale aurait formulé une proposition avoisinant les 7 millions d’euros. Un montant supérieur au bon de sortie de 6,5 millions d’euros qui aurait été accordé au joueur lors de sa prolongation jusqu’en juin 2027. Convaincu par le projet parisien, Sinayoko aurait également donné sa préférence au PFC.

À ce stade, le Paris FC considère donc avoir rempli toutes les conditions pour conclure l’opération. Le ballon est désormais dans le camp de l’AJ Auxerre, dont la réponse définitive pourrait intervenir ce lundi.

Auxerre détient la clé du dossier

Malgré l’offensive parisienne, rien ne serait encore définitivement bouclé. L’AJA doit maintenant décider si elle accepte de laisser partir l’un de ses principaux atouts offensifs.

La situation est d’autant plus sensible que Lassine Sinayoko aurait très mal vécu le refus initial de ses dirigeants. Le joueur estimait qu’un engagement avait été pris pour faciliter son départ si une offre d’au moins 6,5 millions d’euros arrivait avant une date déterminée.

Le Paris FC aurait répondu aux exigences annoncées, mais Auxerre espérait obtenir davantage pour un attaquant auteur de 12 buts et quatre passes décisives en Ligue 1 la saison dernière. Ce désaccord a provoqué un sérieux bras de fer entre les différentes parties.

Un accord semblait récemment se dessiner pour une opération comprise entre 6,5 et 10 millions d’euros. Mais tant que l’AJA n’a pas définitivement validé le transfert, un nouveau rebondissement reste possible.

🚨#ParisFC



⏳Dénouement final possible aujourd'hui pour Lassine Sinayoko. Le Paris FC a fait tout ce qui fallait dans ce dossier. Désormais, c'est à l'AJ Auxerre de statuer… https://t.co/yDjmTWfqQS — Sébastien Denis (@sebnonda) July 20, 2026

Une dernière chance pour l’OM, Lens et Rennes ?

Cette attente entretient forcément les espoirs des autres prétendants. L’OM, le RC Lens et le Stade Rennais ont tous été associés au profil de Lassine Sinayoko depuis l’ouverture du mercato.

Sa puissance, sa polyvalence et sa capacité à occuper plusieurs positions sur le front de l’attaque en font une cible attractive. À 26 ans, l’international malien possède également une solide expérience du championnat de France et sortirait d’une saison très convaincante sous le maillot auxerrois.

Le Paris FC conserve une longueur d’avance grâce à son travail effectué auprès du joueur et à sa proposition transmise à l’AJA. Mais un refus, une nouvelle exigence financière ou un désaccord sur les modalités du transfert pourrait rebattre toutes les cartes.

L’un de ses concurrents pourrait alors profiter de la situation pour revenir avec une offre plus convaincante. Pour l’OM, Lens ou Rennes, l’ouverture paraît étroite, mais elle existe encore.

Une journée qui s’annonce décisive

Le feuilleton est désormais suspendu à la décision d’Auxerre. En acceptant la proposition parisienne, le club bourguignon devrait envoyer Sinayoko vers le Paris FC et mettre un terme à plusieurs jours de tension.

Dans le cas contraire, le dossier pourrait être totalement relancé. Une situation dont rêvent les autres clubs intéressés, qui n’attendent qu’une ouverture pour reprendre la main.

Le Paris FC a réalisé l’essentiel du travail, mais il n’a pas encore remporté la bataille. Pour Lassine Sinayoko, cette journée pourrait sceller son avenir… ou provoquer un nouveau coup de théâtre sur le mercato.