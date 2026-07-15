RC Lens, OM, Stade Rennais : coup de tonnerre dans le dossier Sinayoko !

Courtisé après une saison exceptionnelle avec l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko pensait disposer d’un bon de sortie pour cet été. Mais une promesse écrite qui ne serait désormais plus reconnue par sa direction a provoqué la colère de l’international malien, déterminé à quitter l’Yonne.

Sinayoko, le grand artisan du maintien auxerrois

Auteur de 12 buts et 4 passes décisives la saison dernière, Lassine Sinayoko a joué un rôle essentiel dans le maintien de l’AJA en Ligue 1. Titulaire à 32 reprises en championnat, l’attaquant de 26 ans s’est installé parmi les joueurs les plus décisifs de l’élite. Son activité, ses efforts défensifs et sa générosité en ont également fait l’un des leaders du collectif auxerrois. Présent au club depuis 2017, le Malien totalise désormais 175 rencontres, 31 buts et 25 passes décisives sous le maillot icaunais.

Une promesse écrite pour convaincre Sinayoko

L’été dernier, alors que le RC Lens se montrait particulièrement insistant, Auxerre avait poussé son attaquant à prolonger afin d’éviter un départ libre en 2026. Après de longues hésitations, Sinayoko avait accepté d’étendre son contrat jusqu’en juin 2027. En échange, la direction lui aurait promis de le laisser partir lors du mercato estival suivant si certaines conditions étaient réunies. Un engagement qui aurait été matérialisé par un document signé par le président auxerrois.

La volte-face de l’AJA fait tout exploser

Une offre répondant aux conditions fixées aurait récemment été transmise dans les délais attendus. Pourtant, l’AJA refuserait désormais d’ouvrir la porte, en avançant que le document remis à Sinayoko ne posséderait aucune valeur juridique. Une volte-face très mal vécue par le joueur, qui se sentirait trahi par sa direction. La confiance entre les deux parties serait totalement rompue alors que l’attaquant estime avoir respecté tous ses engagements envers son club formateur.

Sinayoko refuse de reprendre l’entraînement

Furieux, Lassine Sinayoko aurait informé son entraîneur et ses coéquipiers de sa décision de ne pas reprendre l’entraînement. L’international malien entendrait ainsi mettre la pression sur ses dirigeants afin d’obtenir le départ qui lui avait été promis. Le bras de fer est désormais total et pourrait faire les affaires de ses nombreux courtisans. Le RC Lens, l’OM et le Stade Rennais restent à l’affût d’un dossier qui promet d’agiter le mercato dans les prochains jours. Une chose paraît certaine : Sinayoko ne compte pas reculer.