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FRANCE

OM : Grégory Lorenzi répond cash à la polémique sur le prix de Mason Greenwood !

Par Louis Chrestian - 15 Juil 2026, 12:40

Transféré à Fenerbahçe pour 40 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 2 millions d’euros de bonus, Mason Greenwood a quitté l’OM en laissant certains supporters sur leur faim. Face aux critiques sur le montant de l’opération, Grégory Lorenzi a livré une réponse particulièrement directe.

Un transfert jugé insuffisant par les supporters

Après deux saisons prolifiques sous le maillot marseillais, Mason Greenwood a officiellement rejoint Fenerbahçe. Le club turc a déboursé 40 millions d’euros, avec 2 millions d’euros supplémentaires sous forme de bonus, pour recruter l’attaquant anglais. Une somme importante, mais considérée comme trop faible par de nombreux supporters de l’OM au regard des performances, de l’âge et du potentiel du joueur de 24 ans.

Lorenzi révèle le manque d’offres

Interrogé sur cette polémique, Grégory Lorenzi n’a pas cherché à esquiver le sujet. Le dirigeant marseillais a révélé que les prétendants ne s’étaient pas bousculés pour recruter Greenwood : « Pas beaucoup de clubs ont toqué à la porte pour Mason Greenwood. » Malgré les statistiques impressionnantes de l’ancien joueur de Manchester United, l’OM ne disposait donc pas de plusieurs propositions susceptibles de faire grimper les enchères.

« Son prix était de 40 millions »

Grégory Lorenzi estime ainsi que le montant obtenu correspond simplement à la valeur réelle de Greenwood sur le marché : « La réalité du marché, c’est que le club n’a pas eu beaucoup d’offres et que son prix était de 40 millions. » L’OM aurait donc accepté la meilleure proposition concrète plutôt que d’attendre une hypothétique surenchère. Une réponse cash qui risque de ne pas convaincre tous les supporters, mais qui permet au dirigeant de justifier une vente devenue indispensable pour les finances marseillaises.

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