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FRANCE

FC Nantes : Killian Corredor affiche déjà ses grandes ambitions !

Par Louis Chrestian - 15 Juil 2026, 13:40
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Officiellement recruté par le FC Nantes, Killian Corredor a livré ses premiers mots sous ses nouvelles couleurs. Fier de rejoindre les Canaris, l’attaquant de 25 ans arrive avec l’ambition de participer au retour immédiat du club en Ligue 1.

Corredor signe jusqu’en 2030

C’est désormais officiel : Killian Corredor est un joueur du FC Nantes. Comme attendu, l’attaquant français s’est engagé pour quatre saisons avec les Jaune et Vert, soit jusqu’en juin 2030. Le club nantais aurait déboursé environ 2 millions d’euros pour le recruter en provenance de Darmstadt, où il évoluait depuis son départ de Rodez en 2024.

La quatrième recrue du mercato nantais

Killian Corredor devient ainsi la quatrième recrue estivale des Canaris après Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin. Deux ans après avoir quitté Rodez, l’avant-centre retrouve donc la Ligue 2 dans un contexte très différent. À Nantes, il devra rapidement apporter son énergie et son efficacité offensive à une équipe dont l’objectif sera de remonter immédiatement dans l’élite.

« Très fier de rejoindre ce grand club français »

Quelques heures après l’officialisation de son transfert, Killian Corredor a publié un premier message enthousiaste sur son compte Instagram. « Très fier de rejoindre ce grand club français. Nouvelles couleurs à défendre, nouveaux objectifs !!! », a écrit l’ancien Ruthénois. Des mots qui témoignent déjà de sa motivation avant de débuter cette nouvelle aventure sous le maillot nantais.

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