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FRANCE

FC Nantes Mercato : des révélations tombent dans le dossier Marchetti !

Par Fabien Chorlet - 14 Juil 2026, 13:00
Vincent Marchetti sous le maillot du Paris FC

On en sait plus sur le dossier Vincent Marchetti (Paris FC) au FC Nantes.

Comme révélé ce lundi par Ouest-France, le FC Nantes aurait activé la piste menant au milieu de terrain du Paris FC, Vincent Marchetti, afin de renforcer son entrejeu cet été. Formé à l’AC Ajaccio, le joueur pourrait rejoindre les Canaris s’il est libéré de son contrat par le club francilien.

Marchetti proche du FC Nantes depuis la semaine dernière ?

Le lendemain, nos confrères de Ouest-France ont une nouvelle fois confirmé la possible arrivée de Vincent Marchetti au FCN. « Le FC Nantes pourrait aussi attirer le milieu de terrain Vincent Marchetti, en provenance du Paris FC », a écrit le quotidien régional au moment d’évoquer l’officialisation de la signature de Killian Corredor.

Sur X, le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, spécialiste du FC Nantes, a apporté quelques précisions sur ce dossier. « La semaine dernière, ça semblait faisable », a confié notre confrère sur le réseau social, avant de préciser que les dossiers Vincent Marchetti et Mathieu Cafaro n’étaient pas liés à celui de Matthis Abline, ardemment courtisé par le Paris FC cet été.

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