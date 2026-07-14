FC Nantes Mercato : des révélations tombent dans le dossier Marchetti !

On en sait plus sur le dossier Vincent Marchetti (Paris FC) au FC Nantes.

Comme révélé ce lundi par Ouest-France, le FC Nantes aurait activé la piste menant au milieu de terrain du Paris FC, Vincent Marchetti, afin de renforcer son entrejeu cet été. Formé à l’AC Ajaccio, le joueur pourrait rejoindre les Canaris s’il est libéré de son contrat par le club francilien.

Marchetti proche du FC Nantes depuis la semaine dernière ?

Le lendemain, nos confrères de Ouest-France ont une nouvelle fois confirmé la possible arrivée de Vincent Marchetti au FCN. « Le FC Nantes pourrait aussi attirer le milieu de terrain Vincent Marchetti, en provenance du Paris FC », a écrit le quotidien régional au moment d’évoquer l’officialisation de la signature de Killian Corredor.

Sur X, le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, spécialiste du FC Nantes, a apporté quelques précisions sur ce dossier. « La semaine dernière, ça semblait faisable », a confié notre confrère sur le réseau social, avant de préciser que les dossiers Vincent Marchetti et Mathieu Cafaro n’étaient pas liés à celui de Matthis Abline, ardemment courtisé par le Paris FC cet été.