FC Nantes Mercato : la date de la signature de Corredor est connue !

Future recrue estivale du FC Nantes, Killian Corredor serait attendu mardi à Nantes pour passer sa visite médicale, puis signer son contrat avec les Canaris.

Après avoir déjà recruté Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin, le FC Nantes aurait bouclé sa quatrième recrue de l’été en la personne de Killian Corredor. Comme l’ont annoncé L’Équipe et Sky Sport Allemagne, l’ancien attaquant de Rodez devrait rejoindre les Canaris en provenance de Darmstadt dans le cadre d’un transfert estimé à 2 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient des bonus.

Signature mardi pour Corredor à Nantes !

Une information confirmée ce dimanche par Ouest-France, qui précise que Killian Corredor devrait officiellement s’engager dès ce mardi avec les Jaune et Vert. Sur les bords de l’Erdre, un contrat de quatre saisons, soit jusqu’en juin 2030, attendrait le joueur de 25 ans. Pour rappel, le FC Nantes aurait devancé dans ce dossier l’un de ses potentiels concurrents pour la montée en Ligue 1 la saison prochaine, l’AS Saint-Étienne.

Après deux saisons passées sous les couleurs de Darmstadt, pensionnaire de deuxième division allemande, Killian Corredor va donc faire son retour en Ligue 2, deux ans après son départ de Rodez. L’ancien joueur de Toulouse est attendu à Nantes pour apporter de la vitesse, de la percussion et de l’efficacité offensive à l’équipe de Michel Der Zakarian.