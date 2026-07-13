À LA UNE DU 13 JUIL 2026
[07:40]FC Nantes Mercato : la date de la signature de Corredor est connue !
[07:20]Stade Rennais Mercato : accord total pour Cresswell, c’est encore plus cher que prévu !
[07:00]OM Mercato : un nouveau club tente de hijack le transfert de Greenwood à Fenerbahçe !
[06:00]ASSE : Kilmer prend un nouveau revers pour un dossier à 35 millions d’euros
[05:00]OM Mercato : un gros détail bloque un départ pourtant déjà acté
[23:00]PSG Mercato : Paris grillé par un cador anglais pour un monstre de la Coupe du Monde
[22:00]Stade Rennais Mercato : Rennes au duel avec le gratin européen pour une belle surprise du Mondial ?
[21:00]RC Lens Mercato : un nouveau prétendant débarque pour un attaquant lensois
[20:00]FC Nantes : en plus de Mohamed, une autre absence a interpellé les supporters contre Fleury
[19:00]OM Mercato : 7,5 M€ bientôt tombés du ciel, McCourt se frotte les mains

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : la date de la signature de Corredor est connue !

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 07:40
Killian Corredor sous le maillot de Darmstadt

Future recrue estivale du FC Nantes, Killian Corredor serait attendu mardi à Nantes pour passer sa visite médicale, puis signer son contrat avec les Canaris.

Après avoir déjà recruté Maxime Dupé, Wilitty Younoussa et Lucas Perrin, le FC Nantes aurait bouclé sa quatrième recrue de l’été en la personne de Killian Corredor. Comme l’ont annoncé L’Équipe et Sky Sport Allemagne, l’ancien attaquant de Rodez devrait rejoindre les Canaris en provenance de Darmstadt dans le cadre d’un transfert estimé à 2 millions d’euros, auxquels s’ajouteraient des bonus.

Signature mardi pour Corredor à Nantes !

Une information confirmée ce dimanche par Ouest-France, qui précise que Killian Corredor devrait officiellement s’engager dès ce mardi avec les Jaune et Vert. Sur les bords de l’Erdre, un contrat de quatre saisons, soit jusqu’en juin 2030, attendrait le joueur de 25 ans. Pour rappel, le FC Nantes aurait devancé dans ce dossier l’un de ses potentiels concurrents pour la montée en Ligue 1 la saison prochaine, l’AS Saint-Étienne.

Après deux saisons passées sous les couleurs de Darmstadt, pensionnaire de deuxième division allemande, Killian Corredor va donc faire son retour en Ligue 2, deux ans après son départ de Rodez. L’ancien joueur de Toulouse est attendu à Nantes pour apporter de la vitesse, de la percussion et de l’efficacité offensive à l’équipe de Michel Der Zakarian.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot