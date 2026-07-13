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FRANCE

Stade Rennais Mercato : accord total pour Cresswell, c’est encore plus cher que prévu !

Par Fabien Chorlet - 13 Juil 2026, 07:20
Charlie Cresswell sous les couleurs de Toulouse

Le Stade Rennais et Toulouse seraient tombés d’accord pour le transfert de Charlie Cresswell en Bretagne.

Le Stade Rennais tient son nouveau patron en défense : Charlie Cresswell. Après avoir trouvé un accord contractuel avec le défenseur central anglais, le club breton était en négociations avec Toulouse afin de parvenir à un accord sur les bases d’un transfert. Après plusieurs jours de discussions, les deux clubs auraient finalement trouvé un terrain d’entente, annonce 433foot. Plus rien ne semblerait désormais s’opposer à l’arrivée de l’international espoirs anglais en Bretagne.

Accord total trouvé entre Rennes et Toulouse pour Cresswell !

Alors que le montant de 28,5 millions d’euros, bonus compris, était évoqué ces derniers jours, l’opération devrait finalement avoisiner les 29,5 millions d’euros, ce qui ferait de Charlie Cresswell l’une des recrues les plus chères de l’histoire du SRFC, aux côtés de Jérémy Doku (26 millions d’euros) et Amine Gouiri (28 millions d’euros).

Sauf retournement de situation de dernière minute, Charlie Cresswell devrait donc devenir la septième recrue estivale du Stade Rennais après Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds.

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