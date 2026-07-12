RC Lens Mercato : un nouveau prétendant débarque pour un attaquant lensois

En manque de temps de jeu au RC Lens, le très courtisé Samuel Dié pourrait rebondir en Belgique.

Le mercato continue de s’accélérer du côté du RC Lens, notamment pour les jeunes joueurs en quête de temps de jeu. Alors que plusieurs Sang et Or pourraient être prêtés ou transférés cet été afin de poursuivre leur progression, un nouveau dossier vient d’émerger.

D’après les informations du journaliste belge Sacha Tavolieri, la RAAL La Louvière s’intéresse à Samuel Dié. Le club belge, qui évoluera en Jupiler Pro League, aurait entamé des discussions afin d’attirer le jeune attaquant lensois. L’objectif est clair : lui offrir un temps de jeu plus conséquent que celui auquel il peut prétendre actuellement dans l’effectif artésien.

Une opportunité pour lancer sa carrière

Considéré comme un joueur à potentiel, Samuel Dié doit désormais franchir un cap en accumulant les minutes au niveau professionnel. Dans un secteur offensif particulièrement concurrentiel au RC Lens, les perspectives de temps de jeu restent limitées.

La RAAL La Louvière pourrait ainsi représenter une destination idéale. Le club cherche à renforcer son secteur offensif avec de jeunes profils capables d’apporter de la vitesse et de la percussion. Mais le club belge n’est pas le seul sur le dossier, car, comme relayé sur notre site, Montpellier et Cannes sont aussi intéressés.

Le RC Lens favorable à un départ ?

À ce stade, aucun accord n’a encore été trouvé entre les différentes parties. Les discussions sont toutefois bien engagées selon Sacha Tavolieri, et le dossier pourrait évoluer dans les prochains jours.

Pour le RC Lens, un départ de Samuel Dié, sous la forme d’un prêt permettrait au joueur de poursuivre son développement tout en conservant un œil attentif sur son évolution.