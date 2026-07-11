RC Lens Mercato : Leca prêt à griller un club de Ligue 1 pour une ancienne cible ?

Suivi par le RC Lens il y a un an, Matias Siltanen pourrait-il de nouveau s’inviter sur les tablettes artésiennes ?

Le RC Lens doit-il revenir à la charge pour Matias Siltanen ? Un an après avoir été cité parmi les clubs français intéressés par le prometteur milieu finlandais, le nom du joueur de Djurgården refait surface. Cette fois, c’est Toulouse qui tente de boucler son arrivée, mais les négociations sont désormais dans l’impasse. Une situation qui pourrait offrir une nouvelle opportunité aux dirigeants lensois, déjà séduits par son profil l’été dernier.

Selon Foot Mercato, le TFC ne parvient plus à trouver d’accord avec Djurgården sur l’indemnité de transfert. Malgré le feu vert donné par Matias Siltanen, les positions restent éloignées entre les deux clubs, au point que les Violets ont accéléré sur une piste alternative : Andrej Bačanin, milieu défensif serbe de 19 ans évoluant au FC Bâle. Ce changement de stratégie laisse clairement penser que Toulouse prépare un éventuel abandon du dossier Siltanen.

Timing idéal pour Siltanen ?

Pour le RC Lens, le timing pourrait être idéal. Le club artésien avait déjà supervisé Siltanen et figurait parmi les prétendants aux côtés de Rennes, l’OL ou encore l’ASSE. Depuis son arrivée à Djurgården, le jeune international Espoirs finlandais a confirmé toutes les attentes, au point de voir sa valeur grimper rapidement. Son profil de milieu capable d’organiser le jeu tout en apportant un gros volume correspond à la politique de recrutement mise en place par Lens ces dernières saisons.

Rien n’indique aujourd’hui que le RC Lens ait réactivé le dossier. En revanche, le blocage entre Toulouse et Djurgården change clairement la donne. Si les Violets se retirent définitivement des discussions pour miser sur Andrej Bačanin, les Sang et Or pourraient être tentés de revenir sur un joueur qu’ils connaissent déjà parfaitement. Un dossier à surveiller de près dans les prochains jours.