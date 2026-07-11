OL Mercato : coup dur pour le futur numéro 9 plébiscité par les supporters

Malgré un début de préparation exceptionnel, Rémi Himbert ne devrait pas être le futur numéro 9 titulaire de l’OL, au grand dam des supporters qui voulaient voir le jeune lyonnais prendre du galon.

L’été de Rémi Himbert ne pouvait pourtant pas mieux commencer. Auteur de deux triplés consécutifs lors des deux premiers matches amicaux de l’OL, le jeune attaquant a parfaitement répondu aux interrogations sur son retour après sa blessure à la cheville. Son efficacité devant le but et son activité dans le jeu lui permettent de marquer des points auprès du staff lyonnais, à quelques semaines de la reprise officielle.

L’OL attend un nouveau numéro 9

Mais ces performances ne changent pas les plans de la direction rhodanienne. Le nouvel homme fort du recrutement, Matthieu Louis-Jean, a fait de l’arrivée d’un avant-centre une priorité de ce mercato estival. Une position confirmée publiquement par Paulo Fonseca, qui estime que son effectif a toujours besoin d’un attaquant capable d’apporter une véritable plus-value au plus haut niveau, notamment en vue des échéances européennes.

Pour Rémi Himbert, le message est donc clair. Malgré son excellente préparation, le jeune Lyonnais reste considéré comme un joueur d’avenir plutôt qu’une solution installée pour mener l’attaque. Fonseca continue de lui témoigner sa confiance et voit en lui un élément important pour le futur, mais l’entraîneur portugais attend toujours l’arrivée d’un renfort offensif expérimenté afin d’aborder les tours préliminaires de la Ligue des champions avec un maximum de garanties.