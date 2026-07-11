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FRANCE

ASSE : la première compo de Cathro pour l’amical face au FC Biel-Bienne

Par William Tertrin - 11 Juil 2026, 18:00
Ian Cathro (ASSE)

L’ASSE débute sa préparation estivale ce samedi face au FC Biel-Bienne, à l’Envol Stadium d’Andrézieux-Bouthéon. Voici le onze de départ concocté par Ian Cathro.

Ian Cathro a dévoilé son premier onze de départ de la préparation estivale à l’occasion du match amical face au FC Biel-Bienne. Le nouvel entraîneur des Verts aligne un mélange d’expérience, de recrues et de jeunes pour ce premier test de la saison 2026-2027. Ce premier onze pourrait s’articuler en 4-3-3, avec notamment un Maxime Bernauer en sentinelle. Reste à voir comment tout cela va se présenter en match. Coup d’envoi à 18 heures.

La compo de l’ASSE

Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Naïr, Ferreira – Bernauer, Gadegbeku, Breum – Cardona, Stassin, Duffus.

ASSE

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