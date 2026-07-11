ASSE : les supporters dézinguent Kilmer et Larsonneur en plein match amical

Les supporters de l’ASSE ont affiché leur colère envers Kilmer Sports Ventures et Gautier Larsonneur lors du match amical face au FC Biel-Bienne.

Le premier rendez-vous de préparation de l’ASSE face au FC Biel-Bienne, disputé ce samedi à l’Envol Stadium d’Andrézieux-Bouthéon, a rapidement été marqué par une vive contestation en tribunes. Avant même le début de la rencontre, des supporters installés face à la tribune de presse ont déployé plusieurs banderoles visant les dirigeants et Gautier Larsonneur, comme le rapporte Le Progrès. Pour rappel, cette rencontre constitue la première sortie de l’équipe d’Ian Cathro durant la préparation estivale.

Deux messages ont particulièrement retenu l’attention. Le premier s’adressait directement à Kilmer Sports Ventures, propriétaire de l’ASSE, avec l’inscription : « KSV + d’humilité, + de résultats ». Une critique explicite de la gestion du club, quelques semaines après une saison qui s’est achevée sur un nouvel échec dans la course à la montée et qui continue d’alimenter le mécontentement d’une partie du public stéphanois.

Gautier Larsonneur épinglé

Le capitaine Gautier Larsonneur n’a pas non plus été épargné. Une seconde banderole affichait le message « Larso lâche le brassard ». Ironie du sort, il n’était pas capitaine cet après-midi, étant donné que Cathro a donné le brassard à Julien Le Cardinal. Le gardien, pourtant l’un des joueurs les plus expérimentés de l’effectif, débute cette préparation dans un climat de défiance qui contraste avec la volonté affichée par le club de repartir sur un nouveau cycle sous les ordres de Ian Cathro.

Cette fronde intervient dès le premier match amical de l’été et envoie un signal fort à la direction stéphanoise. Alors que les Verts espèrent reconstruire un projet capable de retrouver la Ligue 1, les supporters réclament déjà davantage de résultats et des changements dans la gouvernance comme sur le terrain. L’ambiance autour de l’ASSE s’annonce donc particulièrement scrutée tout au long de cette préparation estivale.