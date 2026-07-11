ASSE Mercato : Lucas Stassin calme les ardeurs d’un géant européen

Après une saison à 11 buts et 7 passes dé en Ligue 2 à l’ASSE, Lucas Stassin suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens, dont Galatasaray.

À seulement 21 ans, Lucas Stassin continue de faire grimper sa cote sur le marché des transferts. L’attaquant belge de l’ASSE, lié aux Verts jusqu’en 2028, fait partie des profils étudiés par Galatasaray pour renforcer son secteur offensif. Selon le journaliste Semih Nişancı, son nom figure parmi les pistes retenues par le champion de Turquie, qui cherche un nouvel avant-centre capable de s’inscrire dans la durée.

Pour autant, ce dossier est encore loin d’être conclu. D’après ces informations, Lucas Stassin hésite quant à une arrivée en Süper Lig à ce stade de sa carrière. L’international belge pourrait privilégier un projet sportif qui lui garantirait une plus forte exposition, alors que plusieurs clubs européens dans le top 5 suivent également son évolution depuis de nombreux mois.

Galatasaray a d’autres options

Du côté de Galatasaray, le recrutement d’un numéro 9 reste une priorité, mais Stassin n’est pas l’unique option. Le Colombien Jhon Durán figure toujours parmi les dossiers étudiés par les dirigeants stambouliotes, tandis que deux autres profils seraient également présents sur la short-list selon la presse turque. Le club préfère conserver plusieurs alternatives avant de passer à l’action sur le marché estival.

Pour l’ASSE, l’intérêt grandissant autour de Lucas Stassin confirme la valeur prise par son jeune attaquant. Les dirigeants stéphanois savent que leur buteur est aujourd’hui l’un des actifs les plus convoités de l’effectif. Reste désormais à savoir si Galatasaray décidera d’accélérer les discussions ou si le Belge privilégiera une autre destination afin de poursuivre son ascension au plus haut niveau européen.