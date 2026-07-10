ASSE, FC Nantes Mercato : c’est confirmé pour Killian Corredor !

Pisté par l’ASSE depuis plusieurs semaines, Killian Corredor est bel et bien tout proche de rejoindre le FC Nantes.

Le mercato estival s’accélère du côté du FC Nantes. Comme confirmé par L’Équipe ce vendrdi, Killian Corredor est en passe de devenir un nouveau joueur nantais. L’attaquant français de 25 ans, actuellement sous les couleurs du SV Darmstadt 98 en deuxième division allemande, se rapproche d’une signature sur les bords de l’Erdre, où un contrat de quatre saisons l’attend.

Une avancée qui constitue un véritable revers pour l’ASSE. Les Verts suivaient de près le profil de l’ancien joueur de Rodez et espéraient convaincre l’attaquant de revenir en France pour participer à leur projet sportif.

L’ASSE battue dans ce dossier

Depuis plusieurs jours, l’ASSE et le FC Nantes se livraient une bataille pour obtenir la signature de Killian Corredor. Mais le projet nantais aurait finalement fait la différence auprès du joueur, qui semblait privilégier un retour en France sous le maillot jaune et vert.

Les dirigeants stéphanois avaient pourtant identifié Corredor comme une priorité offensive. Polyvalent, capable d’évoluer aussi bien sur un côté qu’en pointe, il cochait de nombreuses cases pour renforcer l’effectif.

Un joueur en constante progression

Natif de Montpellier, formé notamment à Toulouse après être passé par Rodez, Killian Corredor s’est révélé sous les couleurs du RAF avant de rejoindre Darmstadt.

Après une saison 2023-2024 particulièrement réussie avec Rodez (12 buts et 6 passes décisives en championnat), il a confirmé en Allemagne. Lors de son premier exercice avec Darmstadt, il a inscrit 8 buts et délivré 8 passes décisives. La saison dernière, il a encore participé à 8 réalisations avec un bilan de 5 buts et 3 passes décisives malgré un contexte plus compliqué.

Sauf retournement de situation, le FC Nantes devrait rapidement officialiser l’arrivée de Killian Corredor. Les Canaris tiennent ainsi un renfort offensif prometteur, tandis que l’ASSE devra désormais se tourner vers d’autres pistes pour renforcer son attaque avant la reprise.