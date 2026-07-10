FC Nantes Mercato : les Kita disent non à une offre XXL pour Abline, ils veulent encore plus !

Le FC Nantes a repoussé une nouvelle offensive pour Matthis Abline.

Le feuilleton Matthis Abline est loin d’être terminé du côté de Nantes. Alors que le mercato s’accélère, le FCN doit gérer le dossier de son principal atout offensif. Selon L’Équipe, le Paris FC a transmis une proposition estimée à 23 millions d’euros pour recruter l’attaquant de 23 ans, mais cette approche n’a pas convaincu la direction nantaise. Les dirigeants du club, emmenés par la famille Kita, réclameraient une somme proche de 30 millions d’euros, avec des bonus éventuels, pour ouvrir la porte à un transfert.

Nantes veut valoriser au maximum son meilleur atout offensif

Malgré une saison collective très compliquée, marquée par la relégation des Canaris en Ligue 2, Matthis Abline reste l’un des joueurs les plus convoités de l’effectif nantais. L’ancien attaquant du Stade Rennais représente aujourd’hui une valeur marchande importante pour un club qui cherche à équilibrer son projet sportif et ses finances.

Du côté de la direction nantaise, l’objectif est donc clair : éviter de céder trop rapidement et obtenir une indemnité à la hauteur de son potentiel. La concurrence entre plusieurs clubs pourrait permettre aux Canaris de faire monter les enchères.

Le Paris FC revient à la charge pour Abline

Après avoir déjà manifesté son intérêt, le Paris FC a décidé d’accélérer. Le club parisien voit en Matthis Abline le profil idéal pour devenir son avant-centre numéro un et souhaite convaincre le joueur avec un projet ambitieux.

L’intérêt du joueur pour le projet parisien serait réel, mais le principal obstacle reste aujourd’hui l’accord entre les deux clubs. Le Paris FC devra probablement améliorer sa proposition pour se rapprocher des exigences nantaises.

Monaco et la Premier League surveillent également la situation

Le FC Nantes sait qu’il dispose d’un joueur suivi sur le marché. L’AS Monaco a également avancé ses pions avec une offre comprenant une partie fixe et des bonus, mais celle-ci n’aurait pas répondu aux attentes des dirigeants nantais. Des clubs anglais restent aussi attentifs au dossier, ce qui pourrait offrir une nouvelle opportunité aux Canaris dans les négociations.

Pour Nantes, la situation est donc favorable : plusieurs prétendants sont intéressés, tandis que le club peut encore patienter pour obtenir le montant espéré. Une chose est certaine : le FC Nantes ne compte pas brader son buteur. Le bras de fer avec le Paris FC ne fait que commencer.