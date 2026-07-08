FC Nantes : un ancien Marseillais signe chez les Canaris !

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le FC Nantes tient un nouveau renfort défensif. Relégué en Ligue 2, le club nantais continue de bâtir un effectif capable de jouer la remontée immédiate. Ce mercredi, les Canaris ont officialisé l’arrivée de Lucas Perrin, ancien défenseur de l’OM et de Strasbourg.

Lucas Perrin débarque au FC Nantes

C’est désormais officiel : Lucas Perrin est un joueur du FC Nantes. Libre de tout contrat, le défenseur central de 27 ans s’est engagé avec les Canaris jusqu’en 2028, avec une année supplémentaire en option.

Un joli coup pour Nantes, qui récupère un joueur expérimenté, passé par l’Olympique de Marseille et le RC Strasbourg. Formé à l’OM, Lucas Perrin connaît bien les exigences du haut niveau et arrive avec l’ambition de s’imposer rapidement dans un club qui n’a pas le droit à l’erreur cette saison.

Après la descente en Ligue 2, le FC Nantes veut reconstruire solide. Et l’arrivée de Perrin va clairement dans ce sens.

Une mission claire : aider Nantes à remonter

Lucas Perrin ne débarque pas à Nantes pour faire de la figuration. Sa mission est simple : participer activement à la remontée du club en Ligue 1. Dans une saison de Ligue 2 qui s’annonce longue, intense et piégeuse, son expérience peut faire beaucoup de bien à l’effectif nantais.

Le défenseur central devra apporter de la stabilité, de l’impact et de la sérénité à une arrière-garde qui aura un rôle crucial dans la quête de montée. Car pour retrouver l’élite, Nantes devra avant tout redevenir une équipe difficile à battre.

Avec Perrin, les Canaris ajoutent un profil fiable, capable de connaître les exigences d’un club sous pression.

Une grosse concurrence en défense centrale

Reste désormais à voir quelle place Lucas Perrin parviendra à prendre dans la défense nantaise. Le nouveau venu devra s’imposer dans un secteur où plusieurs joueurs peuvent prétendre à du temps de jeu.

Chidozie Awaziem, Youssif et Tylel Tati, si ce dernier reste au club, font partie des options possibles dans l’axe. La concurrence s’annonce donc réelle, mais elle peut aussi permettre au FC Nantes de gagner en solidité et en intensité tout au long de la saison.

Pour Perrin, le défi est clair : convaincre rapidement le staff qu’il peut devenir un titulaire important dans cette défense centrale.

Nantes avance dans son mercato

Avec cette arrivée, le FC Nantes poursuit son mercato avec une idée claire : construire un groupe armé pour la Ligue 2, sans perdre de vue l’objectif principal. La montée doit être au cœur du projet, et chaque recrue devra apporter immédiatement quelque chose à l’équipe.

Lucas Perrin coche plusieurs cases. Il est libre, expérimenté, encore dans la force de l’âge et habitué aux contextes exigeants. Son passage à Marseille puis à Strasbourg lui a permis d’accumuler du vécu, un élément précieux pour un club nantais en reconstruction.

Le FC Nantes tient donc un renfort bien connu du football français. Reste maintenant à Lucas Perrin de faire parler son expérience sur le terrain pour aider les Canaris à retrouver la Ligue 1.