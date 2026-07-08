RC Lens : après Thauvin, Jean-Louis Leca boucle un nouveau gros coup !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Le RC Lens tient enfin son gros coup offensif. Annoncé depuis plusieurs semaines, le retour de Thorgan Hazard dans l’Artois va bien se concrétiser. Quatorze ans après son départ du club, l’international belge s’apprête à retrouver les Sang et Or avec une motivation intacte et un rôle important à jouer dans le nouveau projet lensois.

Thorgan Hazard va bien revenir à Lens

La rumeur avait enflammé les supporters lensois à la fin du mois d’avril. Depuis, le dossier semblait pourtant s’être refroidi, au point de faire naître quelques doutes. Le mercato du RC Lens avance doucement, les arrivées se font attendre, et seul Michael Cuisance avait réellement lancé le mouvement dans le sens des renforts.

Mais cette fois, le dossier Thorgan Hazard est bien bouclé. L’international belge de 33 ans va débarquer dans les prochains jours dans l’Artois. Un retour très attendu pour un joueur formé au club, parti il y a maintenant quatorze ans, et qui s’apprête donc à refermer une boucle particulièrement symbolique.

Un contrat de deux ans avec les Sang et Or

Thorgan Hazard s’est mis d’accord avec le RC Lens pour un contrat de deux saisons. Un choix fort de la part du club artésien, qui va miser sur son expérience, sa qualité technique et sa capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres.

À 33 ans, l’ancien joueur d’Anderlecht n’arrive pas en préretraite. Bien au contraire. Le frère d’Eden Hazard sort d’une saison très solide avec les Mauves, avec 15 buts et 11 passes décisives. Des statistiques qui prouvent qu’il a encore de quoi peser offensivement.

Pour Lens, c’est un renfort de poids, capable d’apporter immédiatement dans un secteur offensif qui avait besoin d’un vrai coup de boost.

🚨 🔴🟡 #RCLens |



✍️ tout est bouclé pour l'arrivée de Thorgan Hazard à Lens . Dans les starting-blocks et ultra motivé, l’international 🇧🇪débarquera dans l'Artois dans les prochains jours.



🔥 il s'agit du deuxième renfort d'un été qui promet d’être animé à Lens 👀… pic.twitter.com/3E7eDj3IUR — Sébastien Denis (@sebnonda) July 8, 2026

Un retour chargé en symbole

Le retour de Thorgan Hazard au RC Lens ne sera pas une arrivée comme les autres. Formé chez les Sang et Or, l’international belge connaît l’identité du club, son histoire et l’attachement des supporters à ceux qui ont grandi à la Gaillette.

Son retour, quatorze ans après son départ, a donc forcément une dimension émotionnelle. Dans un mercato où les supporters attendaient un signal fort, Lens s’offre un joueur connu, expérimenté et encore décisif.

Et selon les dernières tendances, Hazard est déjà dans les starting-blocks. Motivé comme jamais, il arrive avec l’envie de réussir son retour et de montrer qu’il peut encore être un joueur important dans un championnat exigeant.

Lens lance enfin son mercato

Cette arrivée pourrait aussi marquer le vrai coup d’envoi du mercato lensois. Jusqu’ici, les supporters commençaient à s’impatienter face au manque de mouvements dans le sens des arrivées. Le dossier Hazard vient remettre un peu d’enthousiasme autour du projet.

Le RC Lens tient un renfort offensif expérimenté, capable de jouer plusieurs rôles devant et d’apporter une vraie qualité dans la création comme dans la finition. Après sa saison réussie à Anderlecht, Thorgan Hazard arrive avec des garanties sportives et un vécu précieux.

Surtout, ce retour pourrait être le premier renfort d’une longue série. Lens veut construire un groupe compétitif, et l’arrivée d’un joueur du calibre d’Hazard envoie déjà un message : les Sang et Or veulent avancer fort cet été.

Un gros coup pour les supporters lensois

Pour les fans du RC Lens, ce retour a tout pour plaire. Un joueur formé au club, un nom reconnu, une saison pleine derrière lui et une vraie envie de revenir dans l’Artois. Thorgan Hazard coche beaucoup de cases.

Reste désormais à officialiser son arrivée dans les prochains jours et à voir comment il sera intégré dans le système lensois. Mais une chose est sûre : Lens tient déjà l’un des feuilletons les plus excitants de son été.

Quatorze ans après, Thorgan Hazard va retrouver le RC Lens. Et cette fois, il ne revient pas seulement pour l’histoire : il revient pour faire gagner les Sang et Or.