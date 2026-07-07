RC Lens : Robin Risser dévoile les coulisses de sa progression

Robin Risser vit un été qu’il n’oubliera pas de sitôt. À seulement 21 ans, le gardien du RC Lens découvre la Coupe du monde dans le costume de troisième portier de l’équipe de France, derrière Mike Maignan et Brice Samba.

Après la victoire difficile des Bleus contre le Paraguay samedi soir (1-0), le Lensois s’est confié sur cette expérience unique et sur les progrès qu’il réalise au contact de deux références à son poste.

« Ils voulaient pourrir le match »

Face au Paraguay, l’équipe de France a longtemps buté sur un adversaire très accrocheur. Les hommes de Didier Deschamps ont dû attendre l’entrée de Désiré Doué, puis un penalty transformé par Kylian Mbappé, pour décrocher leur qualification pour les quarts de finale.

Robin Risser n’a pas été surpris par le scénario de la rencontre. Dans des propos relayés par les Dernières Nouvelles d’Alsace, le portier lensois a expliqué que les Bleus s’attendaient à un match très fermé.

« On savait qu’ils allaient essayer de pourrir le match, de le faire durer. Il ne fallait pas qu’on entre dans leur jeu. Il fallait qu’on joue notre football, même si ce n’était pas facile parce qu’ils hachaient le jeu tant qu’ils pouvaient », a-t-il confié.

Pour le gardien du RC Lens, la clé était claire : garder son calme et attendre le bon moment. « On savait aussi que dès qu’on allait marquer, ça allait tourner. »

Une qualification qui vaut cher pour les Bleus

La France a finalement réussi à s’extirper de ce piège sud-américain. Même si les Bleus n’ont pas livré leur match le plus spectaculaire, l’essentiel est là avec une place validée en quarts de finale.

« C’est toujours difficile de marquer le premier but dans une rencontre, encore plus dans une rencontre comme celle-ci. Mais on a validé notre billet pour les quarts de finale et ce n’est pas rien », a souligné Risser.

Une analyse lucide pour le jeune Lensois, qui observe de très près les exigences du très haut niveau international.

Risser apprend auprès de Maignan et Samba

Troisième dans la hiérarchie, Robin Risser ne cache pas son plaisir de vivre cette aventure de l’intérieur. Le gardien profite chaque jour de la présence de Mike Maignan et de Brice Samba, deux portiers expérimentés qui lui permettent de grandir au quotidien.

« J’ai la chance d’avoir deux gardiens d’expérience au-dessus de moi et qui m’ont très bien accueilli. Ce sont deux tops mecs, deux tops gardiens », a-t-il expliqué.

Le Lensois veut aussi trouver sa place dans le groupe et apporter son énergie : « J’essaie d’apporter ma fraîcheur comme je peux, d’aider Mike pour le mettre dans les meilleures dispositions possibles. Et ça se passe très bien jusqu’à maintenant. »

Pour Robin Risser, cette Coupe du monde représente bien plus qu’un simple rôle de remplaçant. C’est une immersion accélérée dans les coulisses du plus haut niveau, qui pourrait compter énormément dans la suite de son aventure avec le RC Lens.